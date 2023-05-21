Глава свердловского минздрава призвал граждан обращаться в больницы при проблемах с дыханием

Свердловчан просят незамедлительно обращаться в медицинские организации при обострении хронических заболеваний органов дыхания. Фото: Полина Зиновьева

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился к жителям с просьбой незамедлительно обращаться в медицинские организации при обострении хронических заболеваний органов дыхания, возникновении кашля и затруднении дыхания.

Симптомы затруднения дыхания или обострения имеющихся заболеваний органов дыхания, в том числе бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, могут быть вызваны задымлением от лесных пожаров. Министр здравоохранения Свердловской области призывает жителей обращаться в поликлиники и приемные отделения стационаров. Все соответствующие поручения уже даны главврачам государственных медицинских учреждений региона, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендуется обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра.

Андрей Карлов поручил заместителям оперативно координировать работу курируемых служб по оказанию медицинской помощи свердловчанам. Главным врачам министр дал поручение обеспечить для жителей оказание медицинской помощи в круглосуточном режиме, при наличии показаний проводить госпитализацию, а также эвакуацию в лечебные учреждения Екатеринбурга.

В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что руководителей медучреждений обязали провести актуализацию списков и пригласить граждан, страдающих хроническими заболеваниями легких и болезнями системы кровообращения, для проведения внеплановых осмотров.

Напомним, свердловчан просят соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

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