МЧС просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора

В Свердловской области остается сложной пожарная обстановка. Сотрудники Лесоохраны и пожарные подразделения принимают все возможные усилия для тушения природных возгораний, сообщает региональный главк МЧС.
В связи с чем уральцев просят соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора:
- сократить время пребывания на улице, особенно воздержаться от прогулок с детьми на воздухе,
- отказаться от занятий спортом на свежем воздухе,
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу,
- не открывать окна,
- использовать увлажнители воздуха и регулярно проводить влажную уборку,
- отказаться от ношения контактных линз,
- больше употреблять воды, промывать глаза, нос и горло,
- отказаться от курения.
В случае возникновения симптомов недомогания, обострения хронических болезней жителям рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.
Напомним, на Среднем Урале около тысячи специалистов борются с природными пожарами.
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