МЧС просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора

Свердловчанам рекомендуют при выходе на улицу использовать маски и респираторы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области остается сложной пожарная обстановка. Сотрудники Лесоохраны и пожарные подразделения принимают все возможные усилия для тушения природных возгораний, сообщает региональный главк МЧС.

В связи с чем уральцев просят соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора:

сократить время пребывания на улице, особенно воздержаться от прогулок с детьми на воздухе,

отказаться от занятий спортом на свежем воздухе,

использовать маски и респираторы при выходе на улицу,

не открывать окна,

использовать увлажнители воздуха и регулярно проводить влажную уборку,

отказаться от ношения контактных линз,

больше употреблять воды, промывать глаза, нос и горло,

отказаться от курения.

В случае возникновения симптомов недомогания, обострения хронических болезней жителям рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, на Среднем Урале около тысячи специалистов борются с природными пожарами.

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