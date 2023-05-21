Темы дня

Общество
21 мая 2023, 12:38

МЧС просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора

Смог в Екатеринбурге

Свердловчанам рекомендуют при выходе на улицу использовать маски и респираторы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области остается сложной пожарная обстановка. Сотрудники Лесоохраны и пожарные подразделения принимают все возможные усилия для тушения природных возгораний, сообщает региональный главк МЧС.

В связи с чем уральцев просят соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора: 

  • сократить время пребывания на улице, особенно воздержаться от прогулок с детьми на воздухе,
  • отказаться от занятий спортом на свежем воздухе,
  • использовать маски и респираторы при выходе на улицу,
  • не открывать окна,
  • использовать увлажнители воздуха и регулярно проводить влажную уборку,
  • отказаться от ношения контактных линз,
  • больше употреблять воды, промывать глаза, нос и горло,
  • отказаться от курения.

В случае возникновения симптомов недомогания, обострения хронических болезней жителям рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, на Среднем Урале около тысячи специалистов борются с природными пожарами.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.05.2023, 12:38 / Общество
МЧС просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять рекомендации Роспотребнадзора
21.05.2023, 12:31 / Общество
Свердловские больницы присоединились к экологической неделе
21.05.2023, 12:20 / Общество
Призер Олимпийских игр Иван Алыпов призвал свердловчан воздержаться от походов в лес
21.05.2023, 12:09 / Общество
В Свердловской области около тысячи специалистов борются с природными пожарами
21.05.2023, 11:05 / Общество
На Серовском тракте затруднено движение автотранспорта