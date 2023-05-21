В результате сильного задымления из-за лесных пожаров на Серовском тракте затруднено движение автотранспорта, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить следующие превентивные мероприятия:
- соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения,
- при отсутствии необходимости воздержаться от поездки в данном направлении до стабилизации лесопожарной обстановки.
Напомним, в Свердловской области возбуждено более 400 дел против нарушителей особого противопожарного режима.