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Общество / Авто и транспорт
21 мая 2023, 11:05

На Серовском тракте затруднено движение автотранспорта

Тушение лесного пожара

В МЧС рекомендуют воздержаться от поездок по Серовскому тракту. Фото: Павел Ворожцов

В результате сильного задымления из-за лесных пожаров на Серовском тракте затруднено движение автотранспорта, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить следующие превентивные мероприятия:

  • соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения,
  • при отсутствии необходимости воздержаться от поездки в данном направлении до стабилизации лесопожарной обстановки.

Напомним, в Свердловской области возбуждено более 400 дел против нарушителей особого противопожарного режима. 

Областная газета Свердловской области

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