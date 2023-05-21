В МЧС рекомендуют воздержаться от поездок по Серовскому тракту. Фото: Павел Ворожцов

В результате сильного задымления из-за лесных пожаров на Серовском тракте затруднено движение автотранспорта, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить следующие превентивные мероприятия:

соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения,

при отсутствии необходимости воздержаться от поездки в данном направлении до стабилизации лесопожарной обстановки.

Напомним, в Свердловской области возбуждено более 400 дел против нарушителей особого противопожарного режима.