Призер Олимпийских игр Иван Алыпов призвал свердловчан воздержаться от походов в лес

Российский лыжник, призер Олимпийских игр Иван Алыпов призвал жителей Свердловской области из-за природных пожаров воздержаться от походов в лес.
"Сегодня замечательное утро, но, к сожалению, дым от пожаров застилает наш город, трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес. Пройдет немного времени, появится зеленая трава, и пожары прекратятся. И тогда мы уже все вместе сможем пойти на природу. А сейчас чуточку потерпите, пожалуйста", — отметил Иван Алыпов в видеообращении, опубликованном на официальной странице Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".
Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, за сутки на Среднем Урале было ликвидировано 12 лесных пожаров, еще 12 — локализовано.
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