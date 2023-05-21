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21 мая 2023, 12:20

Призер Олимпийских игр Иван Алыпов призвал свердловчан воздержаться от походов в лес

Иван Алыпов

Иван Алыпов выступил с обращением к свердловчанам. Фото: скриншот видео с официальной страницы Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"

Российский лыжник, призер Олимпийских игр Иван Алыпов призвал жителей Свердловской области из-за природных пожаров воздержаться от походов в лес.

"Сегодня замечательное утро, но, к сожалению, дым от пожаров застилает наш город, трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес. Пройдет немного времени, появится зеленая трава, и пожары прекратятся. И тогда мы уже все вместе сможем пойти на природу. А сейчас чуточку потерпите, пожалуйста", — отметил Иван Алыпов в видеообращении, опубликованном на официальной странице Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, за сутки на Среднем Урале было ликвидировано 12 лесных пожаров, еще 12 — локализовано. 

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Областная газета Свердловской области

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