За сутки на Среднем Урале ликвидировано 19 природных пожаров

Накануне в регионе действовало 35 природных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 19 природных пожаров, площадь которых составила 3,9 тысячи гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

В воскресенье на Среднем Урале действовало 35 природных пожаров, охвативших площадь в 3,4 тысячи гектаров. 12 пожаров, занявших 2,1 тыс. гектаров, локализованы. Угрозы распространения на населенные пункты нет.

Возгорания потушены:

в Сухом Логу (2 тыс. га);

в Режевском городском округе (1 тыс. га);

в Артемовском городском округе (300 га);

в Горноуральском городском округе (414 га);

в Гаринском городском округе (120 га);

в Алапаевске (22 га).

К борьбе с пожарами привлечены более 1 200 человек, задействовано свыше 240 единиц спецтехники. В воскресенье 21 мая для тушения пожаров использовались 6 бортов специавиации, которые произвели 56 сбросов 533 тонн воды.

Причиной большинства возгораний является человеческий фактор.

Бережно относиться к природе жителей призывает директор Шарташского лесного парка Сергей Бондарев.

"Чтобы выросло дерево — ему нужно порядка 15 лет, огнем оно может быть уничтожено за считаные минуты. Нам с вами очень сильно повезло. Наша уральская природа уникальна. Уважаемые уральцы, я к вам обращаюсь с просьбой: в период особого противопожарного режима, пожалуйста, не посещайте парки, не разводите костры, не жарьте шашлыки. Это очень губительно влияет на нашу природу. Давайте с уважением относиться к нашей природе и сохранять ее. Она нас с вами обязательно отблагодарит пением птиц и чистым воздухом", — сказал в обращении Сергей Бондарев.

В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и любые пожароопасные работы. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:

для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае если пожар повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность.

О природных возгораниях свердловчан просят сообщать по бесплатным телефонам 8 800 100-94-00 или 112. Фото пожара можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".

Ранее в тушении торфяного пожара под Березовским помогли курсанты Уральского института МЧС.

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