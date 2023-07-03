Екатеринбургские пенсионеры посетили экскурсию по объектам стрит-арта Уралмаша

Участникам прогулки больше всего запомнилась работа "Мы видим" художника Андрея Шума. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Прогулку-экскурсию по объектам стрит-арта микрорайона Уралмаш организовал для пенсионеров Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Экскурсию разработали сотрудники центра, основываясь на информации из открытых источников. Пеший маршрут длиной 8,5 километров преодолели более 20 человек. Самой возрастной экскурсантке — 82 года. Участникам прогулки больше всего запомнился "Рыжий мальчик" на фасаде уникального конструктивистского "Дома-пилы" на Орджоникидзе, 12. Впечатление произвела работа "Мы видим" художника Андрея Шума на хозяйственной постройке по адресу улица Ильича, 38 — автор изобразил человеческий глаз, в котором отражается штурм Рейхстага.

"Почти все осмотренные работы затрагивают социальные проблемы и отзываются в душе у экскурсантов. Участники еще долго обсуждают увиденное", — рассказала организатор прогулки, специалист Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга Лина Баринова.

Следующая экскурсия по объектам стрит-арта намечена на 24 июля. Участники исследуют район Шарташского рынка. Присоединиться к прогулке может любой желающий, сбор — в 14:30 у центрального входа в рыночный комплекс (ул. Восточная, 15а).

Экскурсии организуют в рамках "Школы пожилого возраста" на базе центра социального обслуживания. Эта деятельность соответствует целям и задачам комплексной региональной программы "Старшее поколение", утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, и федеральному "Комплексу мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми до 2025 года".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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