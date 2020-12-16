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Культура
16 декабря 2020, 11:14

В Екатеринбург стартует фестиваль мастеров "Иван-да-Марья"

фестиваль "Иван-да-Марья"

Гостям фестиваля "Иван-да-Марья" покажут кукольный спектакль. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4А) открывается фестиваль ремёсел и промыслов "Иван-да-Марья". Он будет проходить с 16 по 20 декабря.

Участие в мероприятии примут около двухсот мастеров со всей России. Посмотреть их работы и принять участие в многочисленных мастер-классах можно будет с 11:00 до 19:00.

Посетителям, в частности будет предложено выдуть из стекла ёлочную игрушку, росписать имбирный пряник, сделать дымковскую игрушку. Кроме того, в программе: кукольный спектакль, лекция о Святках, показ дизайнерской коллекции в русском стиле. Предлагаем ознакомиться с полной программой фестиваля.

Фото: Павел Ворожцов

Вход на мероприятие свободный.

По данным организаторов, на входе будет организовано измерение температуры. Посетителям и участникам напоминают о необходимости надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, 12 декабря в ЦПКиО Екатеринбурга открылась ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара.

Областная газета Свердловской области

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