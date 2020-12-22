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Культура
22 декабря 2020, 13:17

Евгений Куйвашев заказал косоворотку в ходе своей пресс-конференции

шитьё

Евгений Куйвашев поддержал проект по возрождению горнозаводского традиционного костюма. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области продолжается пресс-конференция главы региона Евгения Куйвашева. Из студии в Первоуральске губернатору рассказали о реализации любопытного проекта.

По словам участника пресс-конференции, в этом году при поддержке президентских грантов в Шале был реализовали проект по возрождению горнозаводского традиционного костюма и его элементов. По итогу создана уникальная коллекция.

Одну из косовороток гость презентовал Евгению Куйвашеву во время вопроса. "Как вы сами относитесь к сохранению традиций и готовы ли лично поддержать проект?", - уточнил участник конференции.

"Я знаком с вашим проектом. Действительно хорошая идея. Через такой необычный подход мы раскрываем наше культурное наследие не только для гостей нашего региона, но и для тех, кто здесь живёт. По итогам сегодняшней пресс-конференции я обязательно дам поручение коллегам проработать вопрос поддержки", - ответил Евгений Куйвашев.

Губернатор также выразил уверенность в том, что этот проект необходимо реализовывать не только в Шалинском городском округе, но и по всей области.

"Этот проект мы поддержим!", - заявил губернатор. На предложение сшить косоворотку глава региона отреагировал положительно, пообещав передать мерки сегодня.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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