Гостями екатеринбургского фестиваля станут Андрей Макаревич и Шура из «Би-2»

Гостями екатеринбургского фестиваля станут Андрей Макаревич и Шура из «Би-2». Фото: Александр Исаков.

Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге запланирован на день рождения первого Президента РФ Бориса Ельцина, 1 февраля. Он пройдёт в режиме онлайн.

Об этом рассказала первый заместитель исполнительного директора Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Людмила Телень в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Она отметила, что своё участие в мероприятии уже подтвердили: писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, историк Андрей Зубов, а также музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер группы «Би-2»).

«Это будет наш традиционный фестиваль со свободным разговором, очень интерактивный с очень хорошими музыкантами», – сказала Людмила Телень.