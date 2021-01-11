Темы дня

Культура
11 января 2021, 15:51

Гостями екатеринбургского фестиваля станут Андрей Макаревич и Шура из «Би-2»

Андрей Макаревич

Гостями екатеринбургского фестиваля станут Андрей Макаревич и Шура из «Би-2». Фото: Александр Исаков.

Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге запланирован на день рождения первого Президента РФ Бориса Ельцина, 1 февраля. Он пройдёт в режиме онлайн.

Об этом рассказала первый заместитель исполнительного директора Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Людмила Телень в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Она отметила, что своё участие в мероприятии уже подтвердили: писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, историк Андрей Зубов, а также музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер группы «Би-2»).

«Это будет наш традиционный фестиваль со свободным разговором, очень интерактивный с очень хорошими музыкантами», – сказала Людмила Телень.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2021, 18:52 / Экономика
Российские застройщики смогут взять кредит под 3% при досрочном вводе соцобъектов
11.01.2021, 18:20 / Общество
Екатеринбург встал в девятибалльных пробках
11.01.2021, 18:05 / Политика
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели переговоры по Нагорному Карабаху
11.01.2021, 17:29 / Культура
В Екатеринбурге представят редкие кадры из жизни первого Президента России
11.01.2021, 17:12 / Общество
Гостями ледовых городков Екатеринбурга стали 34 тысячи человек