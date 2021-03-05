Владимир Путин поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем

Владимир Путин отметил, что зрители любят Елену Яковлеву за непревзойдённое мастерство и обаяние, беззаветную преданность любимому делу и душевную щедрость. Фото: кадр из телепередачи "Вечерний Ургант".

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Яковлеву с юбилеем. Сегодня ей исполняется 60 лет.

Владимир Путин отметил, что зрители любят Елену Яковлеву за непревзойдённое мастерство и обаяние, беззаветную преданность любимому делу и душевную щедрость.

"Яркая, талантливая актриса, вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Также российский лидер пожелал актрисе успехов, здоровья и всего самого наилучшего.

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новограде-Волынском в Украинской ССР. После окончания школы в 1978 году она устроилась библиотекарем в Харьковский государственный университет. Затем она работала комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры.

В 1980 году она уехала в Москву, где поступила в ГИТИС. Преподаватели вуза остались в восторге от вступительного экзамена Елены Яковлевой и приняли её с первого раза. После окончания ГИТИСа она была принята в один из ведущих театров Москвы - "Современник", а затем перешла в Театр им. М. Н. Ермоловой, а потом вернулась обратно в "Современник". В 1983 году дебютировала в кино.

Особую популярность Елене Яковлевой принесли фильмы "Чёрный квадрат" Фридриха Незнанского, "Я остаюсь" Карена Оганесяна, "...в стиле jazz" Станислава Говорухина, "Рита" Олега Фесенко, "Самый лучший день" Жоры Крыжовникова, "Экипаж" Николая Лебедева, дилогия "Последний богатырь" и последние два фильма "Ёлки".

В 1995 году Елена Яковлева удостоилась почётного звания "Заслуженный артист РФ", а в 2002 году - "Народный артист России". В 2006 году её наградили орденом Почёта "за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи". Также на её счету более 20 кинопремий и общественных наград.