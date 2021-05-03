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Культура
3 мая 2021, 17:17

В возрасте 85 лет умер народный артист России Ефим Каменецкий

Ефим Каменецкий

Артист скончался в больнице в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале театра им. Коммисаржевской.

В понедельник, 3 мая, на 86-м году жизни умер народный артист России, актёр театра и кино Ефим Каменецкий. Он скончался в больнице в Санкт-Петербурге.

О смерти артиста сообщил худрук Драматического театра им. Веры Коммисаржевской Виктор Новиков.

"Ефим Александрович скончался сегодня ночью в больнице. До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья", - передаёт его слова ТАСС.

Дата и место прощания с актёром будут оглашены позже.

Ефим Каменецкий родился в Новозыбкове 27 июля 1935 года. Он посвятил актёрскому ремеслу более 60 лет: только в период с 1958 по 1987 годы он играл в семи театрах. С 1987 года и до настоящего времени он служил в театре им. Веры Коммисаржевской.

Он известен по таким фильмам как "Беда" Динары Асановой, "Бабушкин внук" Адольфа Бергункера, "Деревенская история" Виталия Каневского, "Ты у меня одна" Дмитрия Астрахана, "Счастье в конверте" Евгения Бедарева и сериалу "Столыпин... Невыученные уроки". Также он озвучил множество аудиокниг, в том числе "Войну и мир" став единственным исполнителем всех ролей романа, включая слова автора.

В 1978 году Ефим Каменецкий был признан Заслуженным артистом РСФСР, а в 2006 году - народным артистом России.

Областная газета Свердловской области

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