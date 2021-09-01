С 1 сентября для молодёжи открыли "Пушкинскую карту" с 3000 рублей

Билеты с отметкой карты будут приходить на электронную почту, их надо будет предъявить на месте вместе с паспортом или мобильным приложением. Фото: скрин с сайта Культура.РФ

С 1 сентября 2021 года для россиян от 14 до 22 лет заработала программа "Пушкинская карта". До конца года они могут потратить по 3000 рублей, уже начисленные на карты, на походы в музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения.

В Правительстве РФ сообщили, что приложение "Госуслуги.Культура", через которое можно оформить виртуальную "Пушкинскую карту", уже заработало. Пользователям нужно подтвердить её выпуск, и она станет доступна через несколько минут.

"Приложение можно скачать в Play Market или App Store. С 1 сентября пользователи приложения смогут оформить виртуальную "Пушкинскую карту", на которую будет начислено 3 тыс. рублей. На эти деньги они смогут купить билет в музей, театр, посетить любое мероприятие государственных и частных учреждений культуры, включённых в проект", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Пластиковую карту можно получить на руки, обратившись в отделения "Почта Банка". Виртуальная "Пушкинская карта" оформляется через мобильное приложение с помощью подтверждённой учётной записи на портале "Госуслуги". При её отсутствии необходимо зарегистрироваться и подтвердить свою личность через онлайн-банк или МФЦ.

Фото: скрин с сайта "Культура.РФ"

С 1 сентября по "Пушкинской карте" открывается доступ на более 7 тысяч мероприятий по всей России, в том числе в Свердловской области. Билеты с отметкой карты будут приходить на электронную почту, их надо будет предъявить на месте вместе с паспортом или мобильным приложением.

В следующем году на кару будет начислено уже 5000 рублей, которые нужно будет потратить на культурные мероприятия за 12 месяцев.

Подробнее о программе "Пушкинская карта" читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".