«Пушкинская карта» сыграет по-крупному

В сентябрьской афише «Пушкинской карты» принимают участие 35 свердловских культурных учреждений, включая театр «Урал Опера Балет». И список будет пополняться. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в России запустили масштабный проект под названием «Пушкинская карта». Теперь молодёжь (в возрасте от 14 до 22 лет) по специальной карте (платёжная система «Мир»)​​​​​​, на которую деньги переводит государство, может посещать разные учреждения культуры, согласившиеся участвовать в акции. Это театры, музеи, концертные залы, филармонии и библиотеки. На данный момент к проекту «Пушкинская карта» присоединилось уже более 1,3 тысячи организаций, и эта цифра, по мнению Минкульта России, будет расти.

За последнее время в нашей стране было сказано много слов о том, как важно развивать молодое поколение. Да, предпринимались какие-то шаги: молодёжь пытались окультуривать по ночам – и в кино, и даже в библиотеках, проводились тематические годы, собирались творческие форумы. Но кажется, именно «Пушкинская карта» станет главным козырем Минкульта в общении с молодёжью. Всё гениальное ведь действительно просто – разговоры разговорами, а тут реальные денежные вложения.

На первый этап программы Правительством России выделено 3,9 млрд рублей – с 1 сентября по 31 декабря 2021 года всем желающим (подходящим по возрасту) на «Пушкинскую карту» будет переведено 3000 рублей, которые они могут потратить исключительно на спектакли, экскурсии, лекции и концерты. Не входит в список разве что цирк и кино, но разработчики проекта не исключают, что и кинотеатры в дальнейшем могут включить в программу. В 2022-м на карту поступит уже 5000 рублей, а возможность воспользоваться средствами будет на протяжении всего года.

Молодёжь поможет Минкульту

Вы спросите, зачем это Минкульту, помимо просветительской функции? Отвечаем, для ведомства это ещё и дополнительный критерий эффективности работы учреждений, многие из которых государственные и получают средства на свою деятельность из бюджета. Если, скажем, какой-то театр или концертный зал молодые люди категорически обходят стороной, это точно повод задуматься об актуальности репертуара, правильности выбранных форматов и продвижении (в конце концов, сегодня не обращать внимание на этот аспект уже просто глупо). На презентации «Пушкинской карты» в Москве, Министерство культуры не исключило и последствия в виде кадровых решений, ведь если учреждение культуры остановилось на одном уровне и не хочет развиваться, дорогу туда забудет не только молодёжь.

Впрочем, участие в проекте «Пушкинская карта» дело добровольное, но довольно выгодное для театров, музеев и концертных залов. Во-первых, это дополнительно проданные билеты. По сути, карта – обозначенный лимит, физически денег на ней нет. Но когда человек приобретает по ней билет, государство напрямую переводит деньги тому или иному учреждению. Во-вторых, новая аудитория. В-третьих, шанс показать Министерству культуры свою востребованность, а значит, возможность получить, к примеру, государственный грант на новый проект, фестиваль и так далее. И речь в том числе о частных организациях.

В деле почти вся свердловская культура

Чтобы появиться в афише акции (полный перечень событий указан на сайте КУЛЬТУРА.РФ), учреждению нужно подать заявку на сайте PROКультура. РФ, после чего предложенную программу рассматривают эксперты и согласовывают участие в «Пушкинской карте».

Столичные крупные учреждения присоединились к «Пушкинской карте» практически сразу – это Большой и Мариинский театры, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и многие другие. Свердловская область в культурном аспекте считается третьим регионом страны, и свой неофициальный статус оправдала – к новому проекту подключилось большинство наших музеев, театров и концертных залов.

Так, в Свердловской филармонии «ОГ» рассказали, что на первом этапе они выбирали концерты, предполагая, что может стать интересным для школьников или студентов. В сентябре – это 20 концертов (билеты от 200 до 1400 рублей). К примеру, 26 сентября можно посетить музыкальный спектакль-концерт «Калиф-аист» с популярным артистом театра и кино Григорием Сиятвиндой.

В Свердловском театре драмы обладателям карты доступны 8 спектаклей – отечественная и зарубежная классика («Кроткая», «Мастер и Маргарита», «Тётушка Чарли») и уральская драматургия («Вий» Василия Сигарева, «Марьино поле» Олега Богаева), а также премьерный проект «Магнит» (показы 10 и 11 сентября), посвящённый судьбе и творчеству поэта Аркадия Кутилова.

– Набор не столь большой только потому, что в сентябре в нашем театре много сторонних мероприятий – это недельные гастроли Калининградского драматического театра и Снежное шоу Полунина, – поясняет Наталья Махлина, заместитель гендиректора по информационной политике и связям с общественностью театра. – А так мы более чем уверены, что практически все, за точечным исключением, связанным в первую очередь с возрастными ограничениями, спектакли могут претендовать на участие в этой программе.

Также в проекте Свердловская музкомедия, ТЮЗ, Уральский театр эстрады, Музей истории Екатеринбурга, центр «Эрмитаж-Урал» и Екатеринбургский музей ИЗО (где помимо выставок по карте можно 16 сентября посетить встречу с писателем Алексеем Ивановым), театры Нижнего Тагила, Ирбита, Серова и многие другие.

Отметим, что пользоваться «Пушкинской картой» можно вне зависимости от прописки, но, естественно, в пределах страны.

Чтобы Пушкину не пришлось краснеть

Программа видится супернасыщенной, молодёжи точно есть из чего выбрать.

Но и без минусов пока не обошлось. Как отмечают специалисты, всё-таки «Пушкинскую карту» (на основе «Мир») непросто добавить в заявленные платёжные системы, в частности в Google Pay. Пока не ясна схема с возвратами (пандемия не закончилась, и необходимость в возврате средств за билет вполне может возникнуть). И тех, кто вчера попробовал купить билеты в приложении «Госуслуги.Культура», постигла неудача, такого раздела на сервисе не было.

Очень интересно, как быть, если на твоей карте осталось какое-то количество денег, но их не хватает на нужный тебе билет. Видимо, тут каждой организации придётся принимать решение самостоятельно. В Свердловской филармонии, к примеру, если вы будете покупать билет через кассу, у вас будет возможность доплатить наличными или с вашей основной банковской карты.

Кроме того, журналисты «ОГ» побывали в екатеринбургском отделении «Почта Банка» (Ленина, 39), где нам рассказали, что пластиковых карт в наличии ещё нет, они должны появиться только 1 октября*. Однако сейчас вы можете заказать карту, и вам выдадут реквизиты, с помощью которых билеты на сайтах учреждений вы приобретёте без проблем.

Но надо понимать, что всё же ставка разработчиков проекта сделана на виртуальную карту.

Вероятно, несовершенность системы можно объяснить тем, что проект реализовывается в очень сжатые сроки (президент объявил о нём в июне во время прямой линии). Но поскольку «Пушкинская карта» с нами не на один год, разработчикам уже можно собирать обратную связь и делать программу эффективнее и удобнее в использовании, чтобы великого писателя, ставшего лицом проекта, вспоминали только добрым словом.

5 вопросов о «Пушкинской карте» 1. Что нужно, чтобы получить карту? Необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учётную запись (из 13 млн потенциальных пользователей «Пушкинской карты» 7 млн уже есть на портале «Госуслуги»). Скачать мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Выбрать событие из афиши и купить билет в приложении или на сайте учреждения. 2. Карта только виртуальная? Если у человека нет возможности скачать приложение, можно получить пластиковую карту (всего выпущено 20 тысяч) в любом отделении «Почта Банка«* и купить билеты в кассе. Эту карту можно добавить в платёжные сервисы. 3. Можно ли передарить карту? Карты и билеты, которые можно по ним приобрести – именные. У другого человека воспользоваться ими не получится. 4. Если не успел потратить деньги до 31 декабря? То они, увы, сгорят. Но на ту же карту поступят средства в следующем году (в 2022-м – 5 000 рублей), если возраст человека ещё подходит под условия акции. 5. По карте можно посещать только государственные учреждения? Частные тоже, если они участвуют в этом проекте.