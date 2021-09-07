На 61-м году жизни скончался художник-сценограф Иосифа Кобзона и Аллы Пугачёвой

В Москве 7 сентября в возрасте 60 лет скончался известный художник-сценограф Борис Краснов. Причиной смерти стали последствия перенесённого инсульта.
О смерти художника-сценографа сообщил его адвокат Александр Добровинский.
"К сожалению, в 01:17 он умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким Бориса", - передаёт его слова ТАСС.
Борис Краснов (фамилия при рождении Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве. Окончил театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного Художественного института.
Художник-сценограф оформлял спектакли для крупнейших театров России. На счету Краснова более 3,5 тысячи концертов, постановок, фестивалей и телепрограмм. За свою карьеру он работал с такими эстрадными артистами, как Алла Пугачёва, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум и Лариса Долина.