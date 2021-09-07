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Культура
7 сентября 2021, 12:39

На 61-м году жизни скончался художник-сценограф Иосифа Кобзона и Аллы Пугачёвой

Борис Краснов

Причиной смерти Бориса Краснова стали последствия перенесённого инсульта. Фото: кадр из интервью на канале НТВ.

В Москве 7 сентября в возрасте 60 лет скончался известный художник-сценограф Борис Краснов. Причиной смерти стали последствия перенесённого инсульта.

О смерти художника-сценографа сообщил его адвокат Александр Добровинский.

"К сожалению, в 01:17 он умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким Бориса", - передаёт его слова ТАСС.

Борис Краснов (фамилия при рождении Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве. Окончил театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного Художественного института.

Художник-сценограф оформлял спектакли для крупнейших театров России. На счету Краснова более 3,5 тысячи концертов, постановок, фестивалей и телепрограмм. За свою карьеру он работал с такими эстрадными артистами, как Алла Пугачёва, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум и Лариса Долина.

Областная газета Свердловской области

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