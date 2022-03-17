Евгений Енин: «Я рок-н-рольщик, романсы слушать не пойду»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурга и области.

Евгений ЕНИН, свердловский журналист, публицист и блогер. Неоднократный победитель премии «ТЭФИ-Регион» и «Золотая акула». Обладатель премии «Золотое перо России».

18 марта – 22 мая. Фотовыставка «Улицы Лагранжа»

– Я фотограф, поэтому знаком с творчеством и Владимира Лагранжа, и Александра Родченко, естественно. У Родченко я видел практически все работы, а у Лагранжа нет, поэтому обязательно схожу на выставку – это классики советской фотографии. Не знаю, кого поставить на первое место. Более известен, конечно, Родченко, но Лагранж, я надеюсь, не менее интересен.

Более сотни работ фотографа, начиная с «оттепельных» 60-х и заканчивая 90-ми, позволят уловить настроение сменяющихся эпох. В экспозицию вошли как классические кадры – «Бабуля» (1961), «Юные балерины» (1962), – так и менее известные работы. Выставка отражает развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы. Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).

19 марта, 19:00. Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

– Это совершенно «не мои» артисты. Хотя признаю, что в своём деле они, что называется, мастера.

Джазовые импровизации и композиции с ещё не выпущенных альбомов артистов в сопровождении группы «Эсперанто», а также шоу-балета «Лебеди Фанк». Адрес: ККТ Космос (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

20 марта, 19:00 Концерт Симфоническое «Кино»

– К группе «Кино» отношусь хорошо, а к симфонической обработке… Ощущение, что что-то на что-то натягивается. Не знаю, не интересно. Это какая-то игра в абстракцию: «Давайте возьмём мелодию и разложим её для симфонического оркестра». Смысла в этом особого не вижу.

Совместный проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, Александра Цоя и композитора Игоря Вдовина. Основу программы составляют переработанные для симфонического оркестра композиции из альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Адрес: ККТ Космос (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

22 марта, 19:00

Концерт «Кватро»

– Мне это не интересно. Я рок-н-рольщик, романсы не пойду слушать. Вот Борис Гребенщиков – это да.

Четыре талантливых вокалиста: Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Данила Карзанов (бас). Квартет исполняет романсы и классику в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английском языках, а также создаёт мелодичную авторскую музыку. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр-т Ленина, 1).

23 марта, 19:00

Спектакль «Наливные яблоки»

– С Островским немного знаком, проходил в университете. Я люблю театр, и хорошо, что напомнили – давно не был. Не знаю, смогу ли я пойти на данную постановку, но в принципе любопытно. Последний раз я ходил в «Коляда-театр». (5)

ПостановкаРомана Мадяновапо пьесе А.Н. Островского «Правда – хорошо, а счастье – лучше». Весёлая, смешная, сентиментальная и мудрая история о яблоневом саде, правде и счастье. В ролях: Татьяна Орлова, Роман Мадянов, Наталья Филиппова, Игорь Марычев, Юрий Коренев, Дмитрий Прокофьев и другие. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

24 марта, 19:00. Баскетбольный матч «Уралмаш» – «Темп-СУМЗ-УГМК»

– Я не болельщик вообще. Это не мои виды спорта – ни футбол, ни хоккей, ни баскетбол. Сам занимаюсь стрельбой из лука в классе «Инстинктив», поэтому предпочитаю смотреть соревнования по этому виду спорта. (3).

Матч уральского дерби, который завершит регулярный чемпионат баскетбольной Суперлиги-1. Адрес: Дворец спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15)

Свой выбор – У нас в эту субботу будет внутриклубное соревнование в стрелковом обществе «Евразия». Там, конечно, зрителей нет, но я постараюсь принять участие, если получится. А в воскресенье у меня квиз: команду, в которой я играю в «Мозгобойню», позвали в другое место поиграть бесплатно, потому что им интересны участники с высокими результатами. Или вот, например, в прошлые выходные я пошёл в кино, которое при обычных условиях точно бы пропустил – «Парни под прикрытием». Так вот, фильм меня не разочаровал. Очень атмосферная картина про конец 1980-х.

Опубликовано в №45 от 17.03.2022