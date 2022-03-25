Миссионеры культуры

Губернатор Евгений Куйвашев с лауреатами - Еленой Ваулиной и Алексеем Федотовым. Авторский коллектив Свердловского областного краеведческого музея отмечен за работу над выставочным проектом "Магия Востока". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось вручение премий в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах. В этом году Евгений КУЙВАШЕВ наградил двадцать лауреатов из Екатеринбурга, Первоуральска, Ирбита, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.

– Ежедневно и ежечасно вы выполняете важную миссию – несёте культуру в массы, знакомите земляков с богатейшим культурно-историческим наследием Урала и России. И делаете это интересно, увлекательно, с использованием современных технологий, привлекая самую широкую аудиторию в музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры. Во многом благодаря вашему труду Свердловская область заслужила репутацию одного из крупнейших культурных центров России, – отметил на торжественном приёме глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Награду в одной из самых почётных номинаций «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» – премию имени Анны Бычковой получила заместитель директора Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева.

– Свою трудовую деятельность в библиотечной сфере я начинала больше 30 лет назад. И с тех пор время сильно изменилось. Изменились люди, которые живут в этом мире, абсолютно другими стали читатели. Изменились и библиотеки. Они кардинально поменяли свой имидж. Сохранив всё самое лучшее, они стали другими. Библиотека – очень гибкий социальный институт. Это настоящий живой организм, который быстро, а главное, качественно реагирует на все пожелания наших читателей, – рассказала Виктория Арсентьева.

Также премию «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» получила художественный руководитель Речкаловского сельского Дома культуры Рузалия Капустина.

Лауреаты с министром культуры региона Светланой Учайкиной и заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев награждает Наталию Ульянченко, директора Дворца культуры имени В. К. Костевича. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев и коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств - директор Марина Агеева и художник-дизайнер Максим Трухин. Фото: Павел Ворожцов

Лауреат Алексей Богданов, руководитель «Народного коллектива» студии цыганского искусства «Нэвэ Рома» - «Новые цыгане» Первоуральского учреждения культуры «Централизованная клубная система». Фото: Павел Ворожцов

Премия губернатора вручается ежегодно с 2013 года. Победители в каждой номинации получили по 60 тысяч рублей, суммарный наградной фонд составил 720 тысяч рублей.

Полный список лауреатов Библиотечная сфера: Виктория Арсентьева – замдиректора по научно-методической работе Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка». Светлана Гребенникова – главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского. Светлана Добренкова – завотделом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского. Наталья Дунаева – библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского. Надежда Кабанова – завотделом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского. Екатерина Косенец – завотделом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского. Ирина Тепикина – специалист по учётно-хранительской документации Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского. Ольга Рыбакова – завотделом стратегического планирования и проектно-программной деятельности Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга. Ольга Титова – директор Берёзовской «Централизованной библиотечной системы». Культурно-досуговая сфера: Алексей Богданов – руководитель «Народного коллектива» студии цыганского искусства «Нэвэ Рома» - «Новые цыгане», Первоуральск, «Централизованная клубная система». Рузалия Капустина – художественный руководитель Речкаловского сельского Дома культуры, «Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования». Жанна Овчинникова – преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна – филиала Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. Наталия Ульянченко – директор Двореца культуры имени В.К. Костевича. Награды в музейной сфере получили: Марина Агеева – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Максим Трухин – художник-дизайнер Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Елена Ваулина – ведущий научный сотрудник сектора музейной педагогики Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Елена Самойленко – главный редактор сайта Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Елена Скурыхина – заведующая Музеем природы Урала, структурного подразделения Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Алексей Травкин – системный администратор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Алексей Федотов – главный научный сотрудник отдела истории Урала Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.