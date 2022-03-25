Миссионеры культуры

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось вручение премий в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах. В этом году Евгений КУЙВАШЕВ наградил двадцать лауреатов из Екатеринбурга, Первоуральска, Ирбита, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.
– Ежедневно и ежечасно вы выполняете важную миссию – несёте культуру в массы, знакомите земляков с богатейшим культурно-историческим наследием Урала и России. И делаете это интересно, увлекательно, с использованием современных технологий, привлекая самую широкую аудиторию в музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры. Во многом благодаря вашему труду Свердловская область заслужила репутацию одного из крупнейших культурных центров России, – отметил на торжественном приёме глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Награду в одной из самых почётных номинаций «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» – премию имени Анны Бычковой получила заместитель директора Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева.
– Свою трудовую деятельность в библиотечной сфере я начинала больше 30 лет назад. И с тех пор время сильно изменилось. Изменились люди, которые живут в этом мире, абсолютно другими стали читатели. Изменились и библиотеки. Они кардинально поменяли свой имидж. Сохранив всё самое лучшее, они стали другими. Библиотека – очень гибкий социальный институт. Это настоящий живой организм, который быстро, а главное, качественно реагирует на все пожелания наших читателей, – рассказала Виктория Арсентьева.
Также премию «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» получила художественный руководитель Речкаловского сельского Дома культуры Рузалия Капустина.
Премия губернатора вручается ежегодно с 2013 года. Победители в каждой номинации получили по 60 тысяч рублей, суммарный наградной фонд составил 720 тысяч рублей.
Полный список лауреатов
Библиотечная сфера:
Виктория Арсентьева – замдиректора по научно-методической работе Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка».
Светлана Гребенникова – главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского.
Светлана Добренкова – завотделом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского.
Наталья Дунаева – библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского.
Надежда Кабанова – завотделом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского.
Екатерина Косенец – завотделом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского.
Ирина Тепикина – специалист по учётно-хранительской документации Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-Уральского.
Ольга Рыбакова – завотделом стратегического планирования и проектно-программной деятельности Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга.
Ольга Титова – директор Берёзовской «Централизованной библиотечной системы».
Культурно-досуговая сфера:
Алексей Богданов – руководитель «Народного коллектива» студии цыганского искусства «Нэвэ Рома» - «Новые цыгане», Первоуральск, «Централизованная клубная система».
Рузалия Капустина – художественный руководитель Речкаловского сельского Дома культуры, «Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования».
Жанна Овчинникова – преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна – филиала Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.
Наталия Ульянченко – директор Двореца культуры имени В.К. Костевича.
Награды в музейной сфере получили:
Марина Агеева – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Максим Трухин – художник-дизайнер Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Елена Ваулина – ведущий научный сотрудник сектора музейной педагогики Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
Елена Самойленко – главный редактор сайта Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
Елена Скурыхина – заведующая Музеем природы Урала, структурного подразделения Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
Алексей Травкин – системный администратор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
Алексей Федотов – главный научный сотрудник отдела истории Урала Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
- Опубликовано в № 26.03.2022