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Культура
19 мая 2022, 10:13

Евгений Виноградский: «Каждый день делаю зарядку – 100 приседаний, 10 подтягиваний…»

Рисунок Максим Смагин

Рисунок Максим Смагин

Евгений ВИНОГРАДСКИЙ, альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, покоритель всех горных вершин СССР выше 7000 метров, пятикратный покоритель Эвереста, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга.

21 мая, 11:00 – 02:00. Всероссийская акция «Ночь музеев»

– Мой любимый музей – это Музей истории Екатеринбурга, но не только потому, что я там представлен в списке почетных граждан города (смеется). Великолепный музей. Еще могу рекомендовать Музей камня и Свердловский краеведческий музей – в последнем, кстати, даже была экспозиция про меня, посвященная альпинизму. В общем, на «Ночь музеев» я бы сходил, но не ночью – вечером. 

Ежегодная акция. Десятки музеев города и области продлевают время своей работы до поздней ночи.

Список из 124 площадок размещен на официальном сайте проекта: nmekb.ru.

21 мая, 19:00. Концерт группы «Сансара»

– Слышал о такой группе, но ничего не могу сказать, и высокой оценки поставить тоже. Хотя помню, что у меня внуки на эту группу рвались. Я вот думаю, что, будь возможность, я бы сегодня пошел на одно мероприятие, завтра – на другое, совершенно отличное. Сначала на «Сансару», затем на джаз например. 

Рок-группа из Екатеринбурга, играющая в стиле инди-рок. Лидер и автор большинства песен – вокалист Александр Гагарин.

Адрес: Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, Центральный рынок, 6).

23–24 мая, 19:00. Спектакль «Костик»

– К театру отношусь с поклонением. Но, к сожалению, довольно редко бываю. Раньше, начиная со студенчества, с большим удовольствием ходил и в оперный театр, и в драмтеатр. Правда, запамятовал, что последнее смотрел, – слишком много раз испытывал гипоксию (смеется). Наверное, это была постановка в музкомедии. Часто ходим туда с внуком – он у меня поет и очень хорошо в музыке разбирается. Просвещает меня и определяет, что нам надо послушать. 

Первый из трех лауреатов «Золотой маски» на одноименном фестивале в Екатеринбурге. Современное прочтение чеховской «Чайки». РежиссерДмитрий Крымов. В ролях: Виктория Исакова, Александр Матросов, Александр Дмитриеви другие.

Адрес: Свердловский академический театр драмы (Екатеринбург, площадь Октябрьская, 2).

25 мая, 19:00. Моноспектакль Константина Райкина

– Я его прекрасно знаю и, можно сказать, люблю, потому что это замечательный артист. К тому же и Пушкина я люблю с детства – все время цитирую. С внуком неделю назад сидели и разбирали «Евгения Онегина» – как много в одном романе обо всем. Глубочайшее произведение. 

В программе вечера – стихи Давида СамойловаиАлександра Пушкина.

Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1).

27 мая, 19:00. Джазовый концерт Игоря Бутмана

– Джаз мне нравится, даже очень. Но сказать, что я знаток, не могу. При случае, если понравится, послушать могу. 

Джаз-квинтет при поддержке солистки Фантине Притулы – финалистки шоу «Голос». В программе: джазовые стандарты, авторская музыка и импровизации.

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

Свой выбор

– Рекомендую выбраться на природу, в парк – на улице лучше всего заниматься спортом. К сожалению, у нас в городе не так много площадок для занятий скалолазанием. Это же такой объект, который не требует много затрат, – можно организовать скалодром в каждом районе, в каждом парке. Тем более, что для молодежи этот вид спорта очень полезен и увлекателен. Хочется больше доступных спортивных объектов и развитой инфраструктуры.

Я сейчас нахожусь в деревне. Здесь не только работаю на земле, но и стараюсь заниматься спортом. Рядом есть прекрасное озеро, в котором я плаваю, правда, в этом году купальный сезон еще не открыл. Еще каждый день делаю зарядку – сначала прокатился на велосипеде, потом сто раз присел, тридцать раз отжался, десять раз подтянулся, десять раз поднял ноги к перекладине. Времени занимает немного, а физическая нагрузка хорошая.

  • Опубликовано в №84 от 19.05.2022
Областная газета Свердловской области
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