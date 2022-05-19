Евгений Виноградский: «Каждый день делаю зарядку – 100 приседаний, 10 подтягиваний…»

Рисунок Максим Смагин

Евгений ВИНОГРАДСКИЙ, альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, покоритель всех горных вершин СССР выше 7000 метров, пятикратный покоритель Эвереста, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга.

21 мая, 11:00 – 02:00. Всероссийская акция «Ночь музеев»

– Мой любимый музей – это Музей истории Екатеринбурга, но не только потому, что я там представлен в списке почетных граждан города (смеется). Великолепный музей. Еще могу рекомендовать Музей камня и Свердловский краеведческий музей – в последнем, кстати, даже была экспозиция про меня, посвященная альпинизму. В общем, на «Ночь музеев» я бы сходил, но не ночью – вечером.

Ежегодная акция. Десятки музеев города и области продлевают время своей работы до поздней ночи. Список из 124 площадок размещен на официальном сайте проекта: nmekb.ru.

21 мая, 19:00. Концерт группы «Сансара»

– Слышал о такой группе, но ничего не могу сказать, и высокой оценки поставить тоже. Хотя помню, что у меня внуки на эту группу рвались. Я вот думаю, что, будь возможность, я бы сегодня пошел на одно мероприятие, завтра – на другое, совершенно отличное. Сначала на «Сансару», затем на джаз например.

Рок-группа из Екатеринбурга, играющая в стиле инди-рок. Лидер и автор большинства песен – вокалист Александр Гагарин. Адрес: Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, Центральный рынок, 6).

23–24 мая, 19:00. Спектакль «Костик»

– К театру отношусь с поклонением. Но, к сожалению, довольно редко бываю. Раньше, начиная со студенчества, с большим удовольствием ходил и в оперный театр, и в драмтеатр. Правда, запамятовал, что последнее смотрел, – слишком много раз испытывал гипоксию (смеется). Наверное, это была постановка в музкомедии. Часто ходим туда с внуком – он у меня поет и очень хорошо в музыке разбирается. Просвещает меня и определяет, что нам надо послушать.

Первый из трех лауреатов «Золотой маски» на одноименном фестивале в Екатеринбурге. Современное прочтение чеховской «Чайки». РежиссерДмитрий Крымов. В ролях: Виктория Исакова, Александр Матросов, Александр Дмитриеви другие. Адрес: Свердловский академический театр драмы (Екатеринбург, площадь Октябрьская, 2).

25 мая, 19:00. Моноспектакль Константина Райкина

– Я его прекрасно знаю и, можно сказать, люблю, потому что это замечательный артист. К тому же и Пушкина я люблю с детства – все время цитирую. С внуком неделю назад сидели и разбирали «Евгения Онегина» – как много в одном романе обо всем. Глубочайшее произведение.

В программе вечера – стихи Давида СамойловаиАлександра Пушкина. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1).

27 мая, 19:00. Джазовый концерт Игоря Бутмана

– Джаз мне нравится, даже очень. Но сказать, что я знаток, не могу. При случае, если понравится, послушать могу.

Джаз-квинтет при поддержке солистки Фантине Притулы – финалистки шоу «Голос». В программе: джазовые стандарты, авторская музыка и импровизации. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

Свой выбор – Рекомендую выбраться на природу, в парк – на улице лучше всего заниматься спортом. К сожалению, у нас в городе не так много площадок для занятий скалолазанием. Это же такой объект, который не требует много затрат, – можно организовать скалодром в каждом районе, в каждом парке. Тем более, что для молодежи этот вид спорта очень полезен и увлекателен. Хочется больше доступных спортивных объектов и развитой инфраструктуры. Я сейчас нахожусь в деревне. Здесь не только работаю на земле, но и стараюсь заниматься спортом. Рядом есть прекрасное озеро, в котором я плаваю, правда, в этом году купальный сезон еще не открыл. Еще каждый день делаю зарядку – сначала прокатился на велосипеде, потом сто раз присел, тридцать раз отжался, десять раз подтянулся, десять раз поднял ноги к перекладине. Времени занимает немного, а физическая нагрузка хорошая.