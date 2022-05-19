УрГАХУ организовал конференцию "Диалоги о защите культурных ценностей"

В рамках конференции прозвучат более 100 докладов от участников из России, стран СНГ и Европы. Фото: Сергей Крылов

19 и 20 мая в Екатеринбурге проходит II Международная научно-практическая конференция "Диалоги о защите культурных ценностей". Организатором мероприятия выступает Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алферова.

С приветственным словом выступили представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, а также замминистра культуры региона Сергей Радченко. Также поприветствовал участников конференции начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин.

На конференции обсуждаются вопросы сохранения культурного наследия, роль университетов, академических институтов, музеев в сохранении культуры, практические и правовые аспекты сохранения культурных ценностей, а также важность объектов культурного наследия в развитии туризма.

В рамках конференции прозвучат более 100 докладов от участников из России, стран СНГ и Европы.

"Объекты культурного наследия, охватывающие как предметы материального, так и нематериального мира, позволяют государству сохранять свою национальную идентичность, традиции и при этом служить источником вдохновения для построения будущего", — отметили в пресс-службе УрГАХУ.