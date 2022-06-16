Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня у нас в гостях Иннокентий ШЕРЕМЕТ, журналист, телеведущий, продюсер. Основатель, владелец и директор Телевизионного агентства Урала (ТАУ), политический деятель.

16–21 июня. Гастроли Театра имени Евгения Вахтангова

– Если любите театр, надо идти обязательно. Так сложилось, что в последние годы Театр Вахтангова – самый модный и передовой театр России. Проблема только в том, что его художественный руководитель уехал из нашей страны, и у него отозвали премию за вклад в российскую культуру. Более того, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он якобы согласился поставить в Киеве спектакль о Бандере.

Но мы говорим об искусстве, поэтому я всерьез бы посоветовал екатеринбургским театралам и жителям окрестных городов снять гостиницу либо остановиться у родных или знакомых, чтобы обязательно съездить в Нижний Тагил и посмотреть все эти спектакли. Это ближе, чем ехать в Москву, и уж точно гораздо дешевле. Я посмотрел, сколько стоят билеты – считаю, что это практически даром (до 1,5 тыс. руб.). Правда, билетов осталось мало. Но они еще есть.

В рамках проекта «Большие гастроли» знаменитый театр привезёт в Нижний Тагил четыре спектакля: «Наш класс. История в 14 уроках», «Очарованный странник», «Любовь у трона» и «Обещание на рассвете». Адрес: Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (пр. Ленина, 33).

18 июня, 20:00. Концерт ЛСП

– В моем представлении современные российские рэперы, практически на 100 процентов, бесталанные «деятели искусств». Это полная деградация. Классическое унылое г**но. Они не умны, не образованы. Берут только татухами и чрезмерно эпатажным поведением. Может быть именно ЛСП не так беспомощен в интеллектуальном и вокальном плане, как остальные, но все равно – это пустота. Во времена моей молодости в определенном кругу абсолютным днищем считались «Ласковый май» и «Мираж», но по сравнению с ЛСП и другими нашими рэперами – это просто вершина музыкальности.

Белорусский рэпер ЛСП с летним гастрольным туром. Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

18 июня, с 14:00–23:00. Международный фестиваль «EverJazz»

– К джазу отношусь равнодушно, но фестиваль категорически поддерживаю. Если вам нравится джаз или просто любите бывать на музыкальных мероприятиях, обязательно езжайте. Наверное, будет классно. Просто я сам джаз никогда не слушал, не понимаю. Мой уровень развития – это классический тяжелый рок, русский рок и немного классики.

На джазовый open-air съедутся более 200 музыкантов из России, Кубы, Армении, Грузии и других стран. Адрес: база отдыха «Иволга» (на 35-м км Сысертского тракта).

С 20–30 июня. Фестиваль «Коляда-plays»

– Точно не пойду, хотя это хорошее мероприятие. Здорово, что Николаю Коляде удается из года в год находить деньги и организовывать фестиваль. Прекрасно и то, что приезжает много театров. Но вот уровень этих постановок часто гораздо ниже, чем спектакли самого «Коляда-театра», который тоже (пусть и не всегда) специализируется на пьесах уральских авторов.

XV Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays«- 2022. В афише – коллективы из Архангельска, Барнаула, Ижевска, Перми, Тюмени, Челябинска, Серова и других городов. Адрес: Екатеринбург, сцены «Коляда-Театра», Камерного театра, Свердловской детской филармонии, Театра балета «Щелкунчик», Учебного театра ЕГТИ и Первого городского театра («Колизей»).

23 июня, 20:00. Концерт ZIVERT

– Раньше никогда не слышал, но чтобы не быть голословным, посмотрел ее клипы. На этот концерт точно не пойду, потому что творчество ZIVERT мне не близко. Но в отличие от г**но-рэперов и современных поп-артисток, во-первых, она совершенно точно умеет петь, а во-вторых, не берет беганьем по сцене в одних трусах. Уже эти два момента меня располагают. Куда бы пошел я? Вот если бы на гастроли в Нижний Тагил приехал Pink Floyd или возрожденный The Doors, тогда конечно.

В программе – хиты Life, Credo, Beverly Hills, Не болей, Зелёные волны и другие. Адрес: Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова (Нижний Тагил, Ленинградский просп., 24).

СВОЙ ВЫБОР: – Я бы всех пригласил в ближайшие выходные на диван. Почитать книжку. Мы все, особенно наши дети, погружаемся в цифровое Средневековье. Стремительно перестаем читать книги, потому что это уже невозможно физиологически. Ведь на экране смартфона нельзя прочитать ничего больше, чем подпись к фотографии. Предлагаю регулярно в субботу и воскресенье читать книги. Ну или перед сном, вечером. Серьезные книги. И тогда вы станете умнее, а у ваших детей появится явное конкурентное преимущество перед своими сверстниками.

Опубликовано в №103 от 16.06.2022