Владислав Пинаев: «Когда еду по трассе, включаю Rammstein»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня у нас в гостях Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

В 2011 году Владислав Пинаев стал замминистра промышленности и науки Свердловской области, в 2012-м – главой ведомства. В марте 2014 года назначен вице-мэром Нижнего Тагила, в 2018-м – мэром города. Мастер спорта СССР по плаванию.

24 июня. 16:00. Спектакль «Гоголь. Триптих»

— Когда были студентами, у нас в общежитии сложилась целая компания – вместе мы постоянно ходили в екатеринбургские театры. Я, конечно, с супругой. Тогда, кстати, я один из всех был женат. Супруга по-прежнему с удовольствием посещает театры, но в основном с подругами. Я просто не успеваю. Или еще одна беда – если это не музыкальная комедия, могу и заснуть во время действия. Не от скуки – от усталости. Как-то жена подарила к годовщине нашей свадьбы билеты на спектакль с Садальским в «Космосе». Три действия, играет всего два-три артиста… И я отключился (смеется). Что касается «Гоголя» – если любите театр, и есть возможность, надо идти. Я же очень хочу попасть на «Екатерину Великую» в Свердловскую музкомедию. Спектакль уже и в Нижний Тагил привозили, но у меня не получилось быть. А жена в полном восторге.

Спектакль основан на произведениях: «Шинель», «Повесть о капитане Копейкине» и «Записки сумасшедшего». Автор инсценировки и режиссер – Игорь Казаков. Адрес: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143).

24–25 июня. С 17:00 до 3:00. Фестиваль Ural Music Night.

— Ни разу не был. У меня есть свой город, который обожаю, которым руковожу. Поэтому стараюсь больше посещать тагильские мероприятия. Тем более Ночь музыки пройдет 24 июня, я в это время буду в Белоруссии. Нижний Тагил и Бобруйск – города побратимы, в Белоруссию отправились несколько наших коллективов, поеду их поддержать.

Но если когда-нибудь представится возможность, с удовольствием побываю и на Ural Music Night. Моя любимая группа – Scorpions. А вообще музыку выбираю под настроение. Например, когда еду за рулем по трассе, Rammstein – самое то.

В этом году на Уральской ночи музыки выступят: «Песняры», Татьяна Овсиенко, МакSим и др. Адрес: более 100 площадок Екатеринбурга.

25 июня. 12:00. Соревнования «Мала-Хит» в дисциплине велоспорт

— Для меня два раза в неделю спорт – это обязательно. И подняться на велосипеде на Лисью гору мне не составит никакого труда, но у нас с супругой другой веломаршрут. По поводу соревнования «Мала-Хит» – там точно будет много зрителей и серьезное количество гонщиков. Однозначно советую.

Участникам предстоит совершить подъем в 1000 метров на Лисью гору. Набор высоты — 70–100 метров. Соревноваться могут спортсмены и любители разных возрастов. Адрес: гора Лисья, Нижний Тагил.

28 июня. 19:00. Патриотический концерт Александра Новикова «ZA КАЖДУЮ ЖИЗНЬ»

— Слушал, но фанатом не являюсь. А так, что и говорить – известный поэт, популярный артист. «Шансоньетка» – вообще классика 90-х, несколько песен про Екатеринбург… Правда, строчки про «Николашку» мне не очень нравятся.

Концерт в поддержку участников специальной военной операции на Донбассе. Адрес: Уральский государственный театр эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15).

27–28 июня, 19:00. Спектакль «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция»

— Было бы время, точно пошел. Тем более у нас в Нижнем Тагиле только что завершились гастроли Театра имени Евгения Вахтангова, а этот коллектив тоже не раз побеждал на «Золотой маске». Что касается самого спектакля, заранее судить сложно, скажу только, что в последнее время на меня произвел сильное впечатление Ярославский камерный театр, где мы смотрели постановку «Моцарт и Сальери». Тронуло очень.

Гастроли театрального фестиваля «Золотая маска». Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», режиссерДмитрий Крымов. Адрес: Екатеринбургский ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48).

СВОЙ ВЫБОР — За неделю происходит так много общения, что лучший отдых для меня – разжечь костер, спокойно посидеть либо в одиночестве, либо с любимой женой. Помолчать. Послушать тишину и послушать природу. И потом, лето – это время сада, огорода. Можно покопаться, отдохнуть. А зимой у нас есть отличная традиция: на мой день рождения уже много лет мы компанией отправляемся на Северный Урал, на снегоходах – Большой Кваркуш, Малый Кваркуш и так далее. Маршрут экстремальный, поэтому езжу только с друзьями, которые могут в случае чего подставить плечо.

Опубликовано в №108 от 23.06.2022