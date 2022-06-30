Сергей Карякин: «В «Безумные дни» приглашаю на свой авторский маршрут»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня у нас в гостяхСергей КАРЯКИН, автогонщик, победитель и призер ралли-марафона «Дакар», депутат Законодательного собрания Свердловской области, курирует вопросы предоставления налоговых льгот.

1–3 июля. Фестиваль «Безумные дни»

– Я вообще считаю, что классическая музыка достойна самой лучшей пропаганды. Ведь то, что мы сейчас видим на эстраде, не вызывает оптимизма. И очень хочется, чтобы именно к классической музыке было больше внимания. Это приведет к повышению культурного уровня жителей нашего города, области и страны в целом. «Безумным дням» я бы поставил высокую оценку – четыре из пяти. Почему не пять? Все-таки событие собирает элитарную публику, но я хочу, чтобы таких людей становилось все больше и больше. Кстати, на фестивале есть и мой авторский маршрут, который называется «Пассажи и треки», приглашаю всех присоединиться.

Марафон классической музыки, в котором примут участие более 500 исполнителей в составе разножанровых коллективов. Адрес: Восемь концертных площадок Екатеринбурга, включая «Сад Вайнера».

1–3 июля. Уральский фестиваль сплава

– Сам не раз сплавлялся по реке Чусовой, это то, что я люблю. Плюс на фестивале сплава еще и предлагают разные активности, это здорово. Поставлю четыре звездочки, только потому что в этом виде досуга очень много зависит от погоды. И она пока Урал не радует. А так – это супер-мероприятие, советую.

В 21-й раз в области пройдет фестиваль сплава «Чусовая России». Рыбацкие соревнования, ярмарка народных умельцев, праздник Иван-чая, состязания по сплаву и туристскому многоборью, вечерний спуск на воду самодельных небольших деревянных барок со свечками. Адрес: село Чусовое, Шалинский район.

С 23 июня. Фильм «Дикая»

– Наш российский кинематограф сейчас на коне. Недавно с детьми смотрели несколько очень достойных мультфильмов. И сделано круто, и видно, что подошли с душой. Рад, что качество нашего кино растет. Твердая пятерка – легкий, приятный отдых для семьи.

Приключенческая комедия. По сюжету модель Алена мечтает покорить Москву и летит с бизнесменом в Ниццу. Но вместо курорта они прилетают в Якутию, где по стечению обстоятельств девушка остается одна в дикой тайге. Режиссер Владимир Котт, в главной роли – Таисия Вилкова. Адрес: кинотеатры Свердловской области.

3 июля. 12:30. Сказки с оркестром. «Русалочка»

– Необычный формат – сказка плюс оркестр, живая музыка. Ставлю уверенную четверку. Этот спектакль точно найдет свою аудиторию и получит только положительные оценки.

Сочетание музыки, художественного слова и песочной анимации. Адрес: Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

4–7 июля. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

– Этому событию, конечно, отдельное внимание. Промышленность – основной фактор развития для страны. Это наша экономика, наши налоги, наше будущее. Считаю, что точно нужно посетить, чтобы посмотреть, как развивается промышленность страны.

Главная промышленная выставка России. Участие примут 60 регионов нашей страны, а также порядка 30 других государств. Адрес: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2).

6 июля. Спектакль «Love Letters»

– Если честно – совсем не мой формат. Театр – это, безусловно, важно, но у меня не очень хорошо с воображением, образным мышлением. Я все-таки более системный человек, у меня математический склад ума. И мне сложно оценить этот вид искусства. Кроме того, я привык к энергичному образу жизни, и в театре мне все-таки скучновато.

История двух судеб. Они не вместе, но не по чьей-либо вине — так вышло. Единственная возможность их любви – письма. В ролях: Екатерина Климова и Гоша Куценко. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

СВОЙ ВЫБОР – Считаю, что самое лучшее времяпрепровождение – с детьми. Им важно мое внимание, а я заряжаюсь от них позитивной энергией. К сожалению, порой приходится работать по выходным, и на отдых далеко от дома не всегда хватает сил. Поэтому с детьми мы чаще выбираем прогулки, катаемся на велосипедах и на квадроциклах. А недавно ходили с ними в Екатеринбургский цирк, очень понравилось. Это новый уровень, мы были приятно удивлены.