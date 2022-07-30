В Екатеринбурге стартовал "Маяковский-фест"

Впервые на мероприятии будут выступать три хедлайнера. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

В ЦПКиО Екатеринбурга стартовал масштабный культурный фестиваль "Маяковский-фест". Впервые на мероприятии будут выступать три хедлайнера.

Посетители фестиваля по традиции смогут приобщиться к творчеству, вкусно поесть, послушать музыку и стихи, а также посмотреть фильмы.

Поэтическим хедлайнером мероприятия станет Ах Астахова, которая выступит в сопровождении фортепиано на сцене Саундпарк. Поэтесса проведет слушателей по местам и эпизодам из ее жизни, вдохновившим ее на написание стихов.

Для любителей мелодичного пост-панка на главной сцене парка выступит группа "Перемотка", а фанатам инди-рока и дрим-попа стоит обратить внимание на коллектив VLNY. Также в ЦПКиО сегодня будут выступать группа "Авангард Леонтьев" и диксиленд Kickin’ Jass Orchestra.

Как рассказали в пресс-службе парка имени Маяковского, в рамках фестиваля также пройдут уроки современного искусства и мастер-классы с художниками, лекции по конструктивизму, театральная постановка, рассказывающая биографию Владимира Маяковского, авторская экскурсия по парку, шоу-лекция от Якова Можаева о мороженом и кинопросмотры.

Фестиваль продлится до 22:00.