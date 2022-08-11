«Надеюсь, что и сам выйду на сцену с песней»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Пётр СТРАЖНИКОВ, директор Екатеринбургского театра кукол, заслуженный работник культуры РФ.

12 августа, 19:00. Открытие фестиваля дебютных фильмов «Одна шестая»

– Буквально два часа назад получил приглашение на этот фестиваль, собираюсь на него. После долгих лет затишья на пространстве кино в нашей области наконец-то случится яркое, я бы даже сказал, – знаковое событие. И конечно, оно заслуживает зрительского внимания.

Первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» объединит игровые и неигровые полнометражные картины. Всего в конкурсе - 24 работы из России, Испании, Франции, Израиля, Туркменистана, Сербии, Словении, Турции, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Показы и события фестиваля пройдут в Свердловской киностудии и ККТ «Космос». Президент фестиваля — кинорежиссер Алексей Федорченко. В составе жюри: Юлия Снигирь, Паоло Мария Спина (Италия), Мехди Фард Гадери (Иран) и другие. Смотр продлится до 17 августа. Адрес: МТС live холл (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2).

12–14 августа. XX Ирбитская ярмарка

– Тоже событие важное, возрождение культурной составляющей северо-востока нашей области. Ирбитская ярмарка имеет очень давние корни, и я, естественно, бывал там неоднократно. В этом году наш театр не принимает в ней участие, но только потому что мы выходим на финишную прямую подготовки своего фестиваля – «Петрушка Великий». А так, мероприятие крайне интересное, рекомендую читателям его посетить.

На юбилейной Ирбитской ярмарке пройдут фестивали ландшафтного театра «Ирбея» и «Город мастеров», выступят артисты Уральского государственного театра эстрады и Свердловской музкомедии, пройдет концерт поп-исполнителя Дмитрия Колдуна и многое другое. Адрес: основные мероприятия на площади им. В.И. Ленина и в парке 40-летия комсомола (Ирбит).

13 августа, 19:00. Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы»

– К Раневской отношусь замечательно, ее необыкновенный юмор может только радовать. А вот к антрепризным проектам не очень. Часто такие спектакли носят лишь коммерческий характер, отчего страдает качество. На подобные постановки не хожу принципиально. И здесь героиня - Фаина Раневская - мне кажется, тоже выбрана для привлечения зрителя.

Почти детективная и почти реальная история о том, как в квартиру гениальной Раневской попадает расчётливая домработница, и чем это обернулось для актрисы. Режиссер - Екатерина Пикова, в ролях - Ольга Кирсанова-Миропольская, Наталья Лыжина и др. Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

13 августа, с 23:30 до 00:30. Фестиваль фейерверков к 300-летию Нижнего Тагила

– Я вообще «за» красоту в любом проявлении. Тем более будет возможность полюбоваться на цветы, которые распустятся в небе. Очень рад за Нижний Тагил. Екатеринбург юбилей ждет в следующем году. Здорово, что у тагильчан будет такое масштабное шоу фейерверков. Кстати, осенью у нас состоятся обменные гастроли с тагильским театром, приедем уже в трехсотлетний город.

Пиротехническое шоу готовят команды из Нижнего Тагила, Твери и Сергиева Посада. За 20 минут чистого времени в небо взлетит около 6 000 залпов. Адрес: набережная «Тагильская лагуна».

До 3 октября. Выставка меццо-тинто «Глубинное погружение»

– Это проект нашего Екатеринбургского музея ИЗО и его директора Никиты Корытина. Конечно, я бывал на выставках меццо-тинто, и очень хорошо, что экспозиция выбралась за пределы столицы Урала. Это просветительская акция. Безусловно, интересно. Поддерживаю!

Образы океана в гравюрах из коллекции меццо-тинто Екатеринбургского музея ИЗО. Проект объединяет 45 работ современных художников из 20 стран. Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18 Б).

Свой выбор: – Одно из первых праздничных мероприятий к 299-летию Екатеринбурга пройдет уже 13 августа в Литературном квартале – фестиваль авторской песни «Август». Настоятельно рекомендую тем, кто любит этот жанр, – может быть, он не столь громкий, но очень душевный, теплый. Я являюсь председателем жюри конкурса и знаю, что будет много гостей не только из нашей области, но также из Челябинска, Перми, Тюмени, Москвы. Надеюсь, что и сам выйду на сцену с песней. Поэтому приглашаю!

Опубликовано в № от 11.08.2022