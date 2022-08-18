Алексей Орлов: «Какая у Екатеринбурга будет душа – зависит от нас с вами»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске, посвящённом 299-летию столицы Урала, – Алексей ОРЛОВ, глава Екатеринбурга.

18 августа, 19:00. Финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2022»

– Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится в нашем городе с 1998 года. И это событие стало неотъемлемой частью культурной жизни уральской столицы. Не завидую членам профессионального жюри, ведь выбрать победительницу, главную красавицу, из числа претенденток – очень сложно. У Екатеринбурга было, есть и будет красивое лицо, а какая будет душа – зависит от нас с вами.

После двухлетнего перерыва в привычном формате состоится финал 25-го конкурса «Мисс Екатеринбург». В завершающий этап прошло 12 девушек. Любопытно, что в этом году выбирать победительницу юбилейного конкурса будет клуб королев (обладательницы титула прошлых лет). Адрес: концертный зал «Teatro Veneziano» (ул. Розы Люксембург, 4).

20 августа, 12:00–22:30. Фестиваль «Лица улиц»

– Благодаря фестивалю «Лица улиц», который пройдёт уже в седьмой раз, Екатеринбург на один день превратится в настоящую театральную мастерскую под открытым небом, где каждый сможет принять участие в мастер-классах по актёрскому мастерству и во многих других активностях. Известно, что Екатеринбург – город театральный, занимает третье место по этому показателю в стране. К сожалению, из-за плотного рабочего графика мне не часто удаётся куда-то выбраться. Но, когда позволяет время, всегда с большим удовольствием посещаю театры, музеи, филармонию.

Фестиваль уличных театров впервые пройдет в Парке Маяковского. Представления будут идти на трёх сценах в зависимости от тематики и возрастной направленности. Адрес: Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230).

20 августа, 11:00–22:30. Концертная программа

– Организаторы старались составить концертную программу таким образом, чтобы каждый в зависимости от своего возраста и музыкальных предпочтений смог найти что-то близкое для себя. Например, на Октябрьской площади выступят известные на всю страну музыканты – Александр Новиков и Александр Маршал. Знаю, что среди многих уральцев их творчество пользуется большой популярностью. А для молодёжи свои песни исполнит дуэт Filatov & Karas.

Адрес: Октябрьская площадь.

20 августа, 22:30–22:40. Светомузыкальное представление на Макаровском мосту

– Не буду пока раскрывать все секреты, скажу лишь, что подобной инсталляции, игры света и музыки, наш город ранее не видел. Надеюсь, жители и гости Екатеринбурга по достоинству оценят представление.

Адрес: Городской пруд, ул. Челюскинцев.

20 августа, 22:40–23:00. Салют

– По доброй традиции кульминацией Дня города станет праздничный фейерверк. Обязательно со своей семьёй и близкими буду любоваться салютом. Это всегда очень зрелищно, вызывает чувство радости и восхищения. Пользуясь случаем, конечно же, хотел бы пригласить всех читателей «Областной газеты» отметить 299-летие нашего любимого города – Екатеринбурга! Во всех районах состоятся праздничные мероприятия, поэтому скучать точно не придётся.

Адрес: акватория Городского пруда.

Опубликовано в № от 18.08.2022