В Екатеринбурге разыграют кубок губернатора Свердловской области по КВН

В этом году кубок губернатора Свердловской области по КВН пройдет в третий раз. Фото: Павел Ворожцов

Игра пройдет 9 сентября. На сцене "Екатеринбург-ЭКСПО" выступят представители Высшей и региональных лиг Клуба веселых и находчивых.

Судить игру во главе с шоуменом и телеведущим Валдисом Пельшем будут многократный чемпион по биатлону Антон Шипулин, замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Также в качестве жюри выступят телерадиоведущий Александр Морозов, капитан "Борцов" Юсиф Юсифов, заместитель гендиректора АМиК Рубен Партевян, сообщает департамент информполитики региона.

Команды:

Средний Урал представят "Сборная "Сима-Ленд", "Салют, УГГУ", "ОтбояНет" и "Леон Киллер";

Челябинскую область — "Олег", "Город N" и "Диккенс";

Новосибирскую область — команда "Столик";

Московскую область — команда "Сборная Егорьевска";

Высшую лигу КВН — команда "Борцы-Северный десант" (Сургут).

Напомним, с этого года "Екатеринбург-ЭКСПО" является домашней площадкой для проведения игр региональной лиги КВН "ЕКАТ", а с 2019 года — игр "Встреча выпускников", которая собирает чемпионов Высшей лиги КВН.