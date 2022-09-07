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7 сентября 2022, 12:07

В Екатеринбурге разыграют кубок губернатора Свердловской области по КВН

КВН

В этом году кубок губернатора Свердловской области по КВН пройдет в третий раз. Фото: Павел Ворожцов

Игра пройдет 9 сентября. На сцене "Екатеринбург-ЭКСПО" выступят представители Высшей и региональных лиг Клуба веселых и находчивых.

Судить игру во главе с шоуменом и телеведущим Валдисом Пельшем будут многократный чемпион по биатлону Антон Шипулин, замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Также в качестве жюри выступят телерадиоведущий Александр Морозов, капитан "Борцов" Юсиф Юсифов, заместитель гендиректора АМиК Рубен Партевян, сообщает департамент информполитики региона.

Команды:

  • Средний Урал представят "Сборная "Сима-Ленд", "Салют, УГГУ", "ОтбояНет" и "Леон Киллер";
  • Челябинскую область — "Олег", "Город N" и "Диккенс";
  • Новосибирскую область — команда "Столик";
  • Московскую область — команда "Сборная Егорьевска";
  • Высшую лигу КВН — команда "Борцы-Северный десант" (Сургут).

Напомним, с этого года "Екатеринбург-ЭКСПО" является домашней площадкой для проведения игр региональной лиги КВН "ЕКАТ", а с 2019 года — игр "Встреча выпускников", которая собирает чемпионов Высшей лиги КВН.

Областная газета Свердловской области

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