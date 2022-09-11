В Черноисточинске прошел фестиваль "Демидов-фест"

Основной целью организаторов фестиваля было создать новую творческую эстетику старого уральского завода. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На территории бывшего железоделательного завода в Черноисточинске прошел "Демидов-фест", на котором собрались ремесленники, музыканты и художники. На мероприятии побывали замглавы Среднего Урала Валерий Чайников и директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Основной целью организаторов фестиваля было создать новую творческую эстетику старого уральского завода. Например, всем гостям предлагали нарядиться в костюмы в стиле стимпанк, атрибуты которого — шестеренки, пар, железо и заводские элементы.

Эльмира Туканова оценила интересные интерактивные площадки и большое количество молодежи. Наибольший интерес у посетителей вызвала презентация серии путеводителей "Путешествия с Алексеем Ивановым". Ее автор считает горные заводы "главной уникальностью Урала".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Горные заводы — это старинные металлургические предприятия, которые работали на силе падающей воды. Таких заводов на Урале построили более 200 и нигде в мире больше такие заводы не строили. И поскольку горные заводы были главным содержанием Урала, на Урале возник промышленный социум. И такого промышленного социума тоже нигде нет", — пояснил Алексей Иванов.

На фестивале можно было познакомиться с творчеством современных художников, музыкантов и ремесленников, прокатиться на необычных велосипедах и посетить кузницу Сергея Портнягина "ВБерлоге".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В региональном департаменте информполитики сообщили, что Свердловская область участвует во всероссийской программе по преобразованию бывших промзон и заброшенных зданий. Территория вокруг старинного уральского железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти и бывший Демидовский завод в Черноисточинске стали одними из первых площадок, переформатированных в современные пространства. Практику оживления уральских заводов в 2020 году поддержал президент РФ Владимир Путин.