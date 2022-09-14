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Культура
14 сентября 2022, 19:32

В парке им. Маяковского стартует фестиваль волшебных фонарей

Фонари

На площадке фестиваля будут располагаться 24 световые экспозиции. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

В четверг, 15 сентября, в ЦПКиО им. Маяковского на площадке "Дивного места" начнется фестиваль волшебных фонарей. Он продлится до 30 ноября.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге впервые, однако, как отметили в пресс-службе парка им. Маяковского, в других городах России и стран СНГ мероприятие проходило с большим успехом.

Мероприятие представляет собой выставку световых инсталляций, созданных по мотивам русских и мировых сказок. Всего на фестивале в уральской столице будут установлены 24 экспозиции, состоящие из более 200 световых арт-объектов. На площадке можно будет увидеть скульптуры волшебных животных и сказочных персонажей, а также аллею светящихся цветов.

"Для создания инсталляций использовались сотни метров атласной ткани, тысячи диодных лампочек и километры светодиодной ленты. Тонкая ручная работа белорусских и российских мастеров, продуманность каждого элемента превращают фигуры в произведения искусства. Для получения эффекта полного погружения к каждой скульптуре добавляется уникальное музыкальное сопровождение и аудиогид", — рассказали в ЦПКиО им. Маяковского.

Гости смогут насладиться световыми инсталляциями ежедневно с 18:00 до 23:00.

Областная газета Свердловской области

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