Рисунок Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин ШЕВЧЕНКО.

4 ноября. Ночь искусств

– «Ночь музеев» я посещаю практически каждый год, а вот на «Ночи искусств» еще не был. С удовольствием бы сходил. Но на предстоящие праздничные дни у меня уже запланирована своя программа. Дело в том, что мы нашей командой департамента образования Екатеринбурга отправляемся в Пятигорск на финал конкурса «Флагманы образования». Только вышел из отпуска и узнал об этой приятной новости. Поэтому все три дня будем работать и, надеюсь, вернемся домой с победой.

Всероссийская акция в этот раз приурочена к Году культурного наследия народов России. Адрес: в акции участвуют 78 свердловских муниципалитетов.

4 ноября. 20:00. Поэтический вечер с Сергеем Безруковым

– Как сказал однажды Валентин Гафт: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков!». Что-то в этом есть. Поэтому к программе, с которой в Екатеринбурге выступитэтот актер, отношусь равнодушно. Но однажды я видел спектакль в Московском театре Олега Табакова в главной роли с Сергеем Безруковым, и вот это было очень круто.

Программа «Два поэта. Две эпохи. Есенин и Высоцкий». Адрес: концертный зал «Teatro Veneziano» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 4).

4 ноября. 19:00. Концерт Лолиты

– Мне эта певица очень симпатична. Не могу сказать, что я ее поклонник, но у Лолиты точно есть своя большая аудитория. Насколько знаю, она всегда приезжает в Екатеринбург еще и весной – на 8 марта, и понятно, что ее основная публика – это женщины. Меня Лолита цепляет своим драйвом. Однозначно ставлю пятерку. Вообще, слушаю разную музыку. В том числе рэп – Басту, например. Также рок, классическую музыку. Собираюсь на концерт Юрия Башмета.

Большая сольная программа. Адрес: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 А).

5 ноября. 19:00. Стендап Алексея Щербакова

– Алексея Щербакова не знаю. Видимо, потому что телевизор не смотрю. Хотя понимаю, что это за жанр, но отношусь к стендапу нейтрально.

Один из самых популярных стендап-комиков. Адрес: Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл (бульвар ЭКСПО, 2).

5 ноября. 19:00. Концерт Мари Краймбрери

– Может быть, удивлю, но хорошо знаком с творчеством Мари Краймбрери. Хоть это и попса-попса. У нее ведь много хитов, при этом в них довольно банальные слова о том, как девушку бросил молодой человек или как она его бросила… Но есть в этих песнях какая-то фишка, благодаря которой они запоминаются, попадают в сердце.

Артистка нового поколения. На концерте прозвучат хиты «Мне так хорошо» и «Океан». Адрес: Tele-club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16).

10 ноября. 14:30, 18:30. «И оживают куклы… Дверь на сцену»

– Я очень люблю наш Екатеринбургский театр кукол, там всегда потрясающие постановки. И необычный юбилейный спектакль, конечно, было бы здорово посетить. Тут, не задумываясь, ставлю пятерку с плюсом! Сейчас продолжаются каникулы, поэтому советую школьникам также обратить внимание на еще один интересный наш театр – ТЮЗ.

Спектакль-концерт к 90-летию Театра кукол. Адрес: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143).

Где побывал в последний раз – Последнее, что меня впечатлило, это выставка в Музее современного искусства ГЭС-2 в Москве. Экспозиция была посвящена звукам и шумам. В целом, честно скажу, современное искусство мне очень нравится. В первую очередь – необычной трактацией того, что связано с нашей жизнью. Например, с экологией. С тем, как мы переизбыточно пользуемся вещами. Когда это показано через конкретные предметы, образы – меня цепляет. Конечно, не все в современном искусстве я разделяю, не все понимаю. Дело еще и в уровне восприятия. Его, кстати, тоже нужно развивать.

СВОЙ ВЫБОР – Очень уважаю спорт. Как зритель последний раз был на футболе – на матче «Урал» – «Зенит», потому что мой брат болеет за питерцев. Но все-таки больше нравится не смотреть, а участвовать. Помимо футбола, с удовольствием играю в волейбол и баскетбол. Немножко увлекаюсь тайским боксом. А моя настоящая страсть – кайтинг и сноукайтинг (катание на доске с парашютом по воде или по снегу (от англ. kite – воздушный змей. – Прим. «ОГ»). С нетерпением жду открытия зимнего сезона. Кататься можно везде, где дует. Отлично для этого подходит Верх-Исетский пруд или поля в Челябинской области – с ветрами там немного лучше, чем у нас. Инвентарь свой – стропы, кайт и так далее. И вообще, мне нравятся все виды спорта со словом «борд» («доска»).

Опубликовано в №203 от 03.11.2022