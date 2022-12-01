Олег Гущин: «В Ла Скала решают, можно ли показывать «Бориса Годунова». А мы с удовольствием послушаем великих итальянцев»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Олег ГУЩИН, директор Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ.

С 1 декабря. Фильм «Ёлки-9»

– Новогоднее семейное кино – вечный жанр. Понятно, что хитом остается «Ирония судьбы или с легким паром». Но сериал «Ёлки» вполне достойное продолжение традиции новогодних семейных кинопросмотров. Каждому хочется, чтоб в старом году осталось все плохое, а в новом было только хорошее. И помечтать об этом лучше в кругу близких, за просмотром кино, где можно от души посмеяться и под конец немного взгрустнуть. Надеюсь, новые «Ёлки» – именно такой фильм.

Продюсер и один из сценаристов – свердловчанин Евгений Кулик. В ролях: Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

2 декабря. 19:00 Концерт Хиблы Герзмавы

– Хибла Герзмава - выдающаяся российская оперная певица абхазского происхождения. В Екатеринбурге она представит произведения итальянских композиторов. Это важно подчеркнуть, потому что в самой Италии сейчас, как известно, решают, можно ли показывать премьеру «Бориса Годунова» в Ла Скала. Что ж, пусть спорят. А мы будем с удовольствием слушать в России великих итальянцев.

Звезда оперной сцены исполнит произведения итальянских композиторов Верди, Пуччини, Россини. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

4 декабря. 19:00 Стендап Евгения Чебаткова

– Отмечу, что этот своеобразный артист родом из Казахстана. Конечно, юмор – дело вкуса. Но мы видим, что как в свое время движение КВН, так и нынешняя мода на стендап-выступления сближает нас – бывших жителей некогда единой страны. Помогает в этом русский язык и точное остроумное наблюдение. Я рад, что и КВН, откуда вышли многие стендап-комики, активно развивается, в том числе у нас на Урале.

Один из самых популярных стендап-комиков. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). ​

3,8 декабря. 19:00 Премьера спектакля «Сорочинская ярмарка»

– Гоголь велик в своей проницательности и глубине. Интересно, какой поворот найдет Николай Коляда – ведь все его постановки по классическим произведениям, будь то «Маскарад» или «Вишневый сад», имеют особый взгляд, фирменный колядовский подтекст. Кстати, на днях для труппы нашего студенческого театра провела мастер-класс ведущая актриса этого театра Вера Цвиткис.

Премьера спектакля Николая Коляды по произведению Н.В. Гоголя. Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, пр. Ленина, 97).

4 декабря. 19:00 Концерт группы «Обе две»

– Прямо скажу, мне не очень близок стиль исполнения этой группы – инди, инди-рок. Но радует тот факт, что эта популярная столичная команда родом из Екатеринбурга: значит, столица Урала держит марку музыкального города.

Инди-группа из Екатеринбурга, сейчас базируется в Москве. Адрес: Концерт-холл (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

3 декабря. 19:00 Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко

– В молодости я занимался своего рода боксом – это было тхэквондо, которое иногда называют «бокс ногами». А если серьезно, то мне больше нравятся командные виды спорта, поэтому я поддерживаю новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Самый ожидаемый поединок в мире российского ММА. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

«Где бывал в последний раз» – В начале ноября побывал на концерте в Свердловской государственной филармонии. На сцене блистал Уральский молодежный симфонический оркестр. А солировал Дмитрий Маслеев, выдающийся российский пианист. В программе был мой любимый Петр Ильич Чайковский. Кстати, рад сообщить, что мы начали новый проект с филармонией – «Новогодняя встреча друзей Президентской академии в Екатеринбурге». Концерт состоится 22 декабря.

«Свой выбор» – На этой неделе я буду участником Встречи выпускников Президентской академии – 2022: как выпускник и директор филиала Академии. Приглашаю всех, у кого есть дипломы Свердловской высшей партшколы, УрАГС, РАНХиГС, 2 декабря к нам в учебный корпус. Сбор – в 16:00.

Опубликовано в №221 от 01.12.2022