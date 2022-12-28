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Культура
28 декабря 2022, 12:45

В Ивделе открылась швейная мастерская манси

швейная мастерская

Создать мастерскую год назад предложила представитель манси Наталья Курикова. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В мастерской представители коренного малочисленного народа севера Свердловской области будут шить традиционную одежду и современные изделия с национальными орнаментами. В качестве пилотной партии выпущены толстовки.

Также можно заказать пошив одежды или принести отремонтировать свою, в том числе изделия из кожи и меха, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отмечается, что мастерская получила название "Хаснэ Кол", что в переводе с мансийского языка — "Умелый дом" или "Дом умелых людей". Пока что организовано четыре рабочих места.

Проект реализуется в рамках концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Добавим, совместную работу по поддержке манси ведут свердловское правительство, общественные организации и бизнес.

Областная газета Свердловской области

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