Миллионы на культуру: свердловские гранты в этом году получат 24 театральных и музыкальных проекта

Три миллиона из регионального бюджета выделено на проведение фестиваля современного танца "На грани". Фото: Галина Соловьёва

Министерство культуры Свердловской области объявило проекты, которые в 2023 году получат гранты на создание произведений музыкального и театрального искусства. Конкурс проходил в трех номинациях, размер субсидий – от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Всего на поддержку культурных проектов выделено 50 миллионов рублей.

УМСО – к Мацуеву, Симфохор – в кремль

Самые большие гранты определены на создание театральных постановок большой формы, а также на проведение межрегиональных гастролей. В этой категории – четыре проекта, каждый из них получит по пять миллионов рублей. Так, грант будет выделен на создание спектакля «Баядера» Свердловскому театру музыкальной комедии. Планируется, что зрители увидят красивую сказку о любви с элементами восточной экзотики. Напомним, что в 2023 году театр отмечает 90-летие, и «Баядера», которой планируют завершить нынешний сезон, должна стать одним из подарков к юбилею.

Еще один грантовый спектакль большой формы – «Измена» по пьесе Леонида Зорина, в Свердловском театре драмы. Жанр постановки – SounDrama (в таких спектаклях на первый план выходит звук), хорошо знакомый нашей публике по работам московского режиссера Владимира Панкова. К примеру, на сцене Свердловской драмы несколько лет назад в рамках Чеховского фестиваля была представлена мистерия «Война», посвященная Первой мировой войне, а в 2021 году на фестивале «Реальный театр» – постановка «Медведь» (в главных ролях – Елена Яковлева и Александр Феклистов). Да и в репертуаре самого Театра драмы уже есть работа этого жанра – «Зойкина квартира», отмеченная наградами разных премий.

– Спектакль «Измена» будет создавать та же команда, которая ставила «Зойкину квартиру», во главе с Владимиром Панковым, – поясняет «ОГ» помощник гендиректора Свердловского театра драмы Кристина Пименова. – Работа над постановкой начнется в мае, а премьера намечена уже на следующий сезон – на конец августа 2023 года.

Что касается гастролей, то речь идет о музыкальных коллективах. Грант в пять миллионов рублей получит Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина на межрегиональные гастроли Уральского государственного академического русского народного хора с программой «За Россию, за мою». Также поддержка будет оказана Свердловской филармонии: в тур отправятся симфонические оркестры учреждения.

Как рассказали «ОГ» в филармонии, первыми на гастроли отправится Уральский молодежный симфонический оркестр. 10 февраля коллектив выступит в Москве, а 11 февраля в Санкт-Петербурге. Оба концерта пройдут совместно с Денисом Мацуевым. Летом УМСО отправится в Воткинск и Ижевск, на Фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского». Симфонический хор филармонии отправится на гастроли в Челябинск, Омск и Тобольск. В Тобольске хор выступит с Тюменским оркестром в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле».

Фото: Полина Зиновьева

Чеховцы не дадут Горькому забронзоветь

На создание театральных постановок малой формы и концертных программ каждый проект получит по 500 тысяч рублей. В этой номинации грантовый конкурс выиграли 12 культурных учреждений. Среди них – Екатеринбургский театр «Щелкунчик» (балет «Красная шапочка»), первоуральский Инновационный культурный центр («Кабаре «Жизель»), екатеринбургский театр «Волхонка» («Зеленая скамейка»), Новоуральский театр кукол («Ходжа Насреддин») и другие коллективы.

Сразу два проекта в данной категории посвящены творчеству Максима Горького – в 2023 году отмечается 155-летие со дня рождения писателя. Это спектакль «Дети солнца» в екатеринбургском Камерном театре и постановка «Еще не Горький» в Серовском театре драмы им. А.П. Чехова. За основу будет взята повесть «Детство», которая представляет собой зарисовку из жизни провинциального города на рубеже XIX и XX веков. Любопытно, что в спектакле появятся гротесковые куклы. Как объясняют в театре, это связано с тем, что люди в окружении Алеши Пешкова сделали сами себя такими «гадкими» из-за плохих черт своего характера – зависть, усмешки, злоба. Сценография отправит зрителей в путешествие по жизни Алеши, начиная с похорон отца до момента, когда дед собирает его вещи и отправляет «в люди».

– Для нашего коллектива это уже не первый опыт работы с куклами, – рассказывает руководитель литературно-драматургической части Серовского театра драмы Мария Зырянова. – В последние несколько лет у нас поставлены спектакли «Богатырь Степан Ромашкин» и «Большой маленький мир» с приемами театра кукол. И сейчас мы на пороге следующего этапа коллаборации двух театральных направлений. Поставить «Еще не Горький» нам предложил главный режиссер Курганского театра кукол «Гулливер» Дмитрий Шишанов, который также пригласил для этого своих коллег из Белоруссии. По сути, нас ждет международный проект.

Спектакль будет рассчитан на подростковую аудиторию – от 12 лет, поскольку театр видит своей задачей познакомить школьников с Горьким, показать его в начале жизненного и творческого пути.

– Режиссер Дмитрий Шишанов замечательно работает и с детской, и с подростковой аудиторией, – добавляет Мария Зырянова. – Поэтому мы надеемся, что он сможет сократить дистанцию между писателем и публикой, что у него получится убрать с классика «забронзовелость».

Отметим, что при подведении итогов года работы проекта «Пушкинская карта» в нашей области Серовский театр стал безоговорочным лидером. Вероятно, этот спектакль тоже может стать одним из самых востребованных среди держателей карты.

Джаз – для больших и маленьких

В третью категорию грантополучателей попали фестивали и конкурсы, которые планируется провести в 2023 году. Каждому из восьми проектов будет перечислено по три миллиона рублей. Пять из них относятся к театральной сфере. Это «Коляда-Plays», областной театральный конкурс «Браво!», фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой», смотр, который проводится раз в два года – «Реальный театр» и III Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Я не Волшебник, я только учусь!». Кроме того, поддержку окажут Международному фестивалю современного танца «На грани».

Фото: Юлия Сухачёва

Среди победителей можно увидеть два музыкальных события. Это фестиваль духовых оркестров «Новоуральские фанфары», который традиционно открывается в День России – 12 июня. И Международный фестиваль «EverJazz» – большой джазовый open-air на базе отдыха «Иволга», куда съезжаются музыканты со всего мира. Интересно, что слово «EverJazz» встречается в списке получателей субсидий дважды: также 500 тысяч рублей выделено на проект «EverJazz. Дети». Это детский джазовый абонемент, составленный клубом «EverJazz» совместно с методической секцией эстрадного и джазового искусства ДШИ города Екатеринбурга.

Фото: Александр Исаков