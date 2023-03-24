Культурная элита региона

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и лауреат премии – Надежда Васильева, руководитель народного вокального ансамбля «Маков цвет» Гаёвского сельского Дома культуры. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось вручение премий работникам культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер. В этом году лауреатами стали представители Екатеринбурга, Березовского, Арамиля, Красноуральска, Лесного, Нижнего Тагила, Красноуфимска и других городов.

Вручение премии по поручению главы региона Евгения Куйвашева состоялось накануне Дня работника культуры, который празднуется 25 марта. В нынешнем году отмечены 22 деятеля культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер. Церемонию награждения провел заместитель губернатора Павел Креков.

– Объявленный Годом культурного наследия народов России минувший 2022 год прошел в Свердловской области ярко и насыщенно. Мероприятия, которые проводились в течение года, способствовали сохранению исторической памяти, укреплению единства общества, интереса к истории и культуре родного края. Все это – благодаря вашему труду, таланту, высокому профессионализму, творческой самоотдаче, – обратился к лауреатам Павел Креков.

В Свердловской области работают 839 культурно-досуговых учреждений, ежегодно на их базе проводятся около 160 тысяч мероприятий с участием более 15,7 миллиона человек.

Одним из лауреатов премии губернатора в культурно-досуговой сфере стал руководитель Национального культурного комплекса села Аракаево Салават Губаев. Он возглавляет учреждение уже 17 лет и является создателем уникального Аракаевского историко-краеведческого музея татарского быта, этнографии и фольклора, а также руководит народным фольклорным ансамблем песни и танца «Сардария», история которого насчитывает более 60 лет.

Руководитель Национального культурного комплекса села Аракаево Салават Губаев. Фото: Алексей Кунилов

– В национальной культуре – наши истоки. У уральских татар это особенно ярко проявляется. Считается, что каждый татарин должен знать своих предков до седьмого колена. Национальная культура воспитывает нравственность, уважение к пожилым. Это наша опора и основа, – отметил Салават Губаев.

Также в нашем регионе действуют 832 общедоступные библиотеки, библиотечный фонд которых составляет более 15,4 миллиона экземпляров. По количеству общедоступных библиотек и объему библиотечного фонда Свердловская область входит в первую десятку в России и занимает первое место в Уральском федеральном округе.

В числе лауреатов, отмеченных за успехи в библиотечной сфере, – авторский коллектив программы «Возраст не помеха» Центральной библиотеки Новоуральска. В марте 2022 года там был организован интеллектуальный клуб для пенсионеров «Скрепка», цель которого – поддержание умственного здоровья старшего поколения и профилактика болезни Альцгеймера через организацию культурно-досуговой деятельности.

Авторский коллектив библиотечной программы «Возраст не помеха». Фото: Алексей Кунилов

Что касается музейной сферы, то в Свердловской области работают 126 областных государственных и муниципальных организаций. Регион занимает первое место в Уральском федеральном округе по общему количеству музеев и объему музейного фонда, который насчитывает более 1,7 миллиона единиц хранения.

В этом году за лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности отмечена команда проекта «Нити х Нити» на Арамильской суконной фабрике. Члены команды превратили пространство ткацкого цеха в креативный кластер, а также издали книгу «Очерки истории Арамильской суконной фабрики». Летом этого года здесь должна открыться уникальная экспозиция «Музей шинели», поскольку в годы Великой Отечественной войны каждый четвертый солдат был одет в арамильскую шинель.

– Я очень много лет ходила мимо уникального здания фабрики, которое медленно разрушалось. Было обидно, что славная страница истории нашего города забывается, уходит в небытие. Наш проект был создан, чтобы сохранить эту память, – рассказала идеолог проекта, директор муниципального музея Арамиля Наталья Иртуганова.

Авторский коллектив музейного проекта на суконной фабрике «Нити х Нити» Музея города Арамиля. Фото: Алексей Кунилов

Авторский коллектив юбилейного альбома, приуроченного к 90-летию Свердловского регионального отделения Союза художников России, «Союз художников. Свердловск – Екатеринбург, 1932–2022» . Фото: Алексей Кунилов

Премия губернатора вручается ежегодно с 2013 года. Победители в каждой номинации получили по 60 тысяч рублей, суммарный наградной фонд составил 720 тысяч рублей.

Лауреаты премий Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам работы в 2022 году: «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» Светлана Андрицкая, директор Дворца культуры «Металлург», Красноуральск.

директор Дворца культуры «Металлург», Красноуральск. Салават Губаев, директор Национального культурного комплекса села Аракаево. «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры» Андрей Лиходед, мастер по художествен­ной обработке дерева, методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала», Екатеринбург. «За вклад в развитие любительского художественного творчества» Надежда Васильева, руководитель народного коллектива любительского художественного творчества вокального ансамбля «Маков цвет» Гаёвского сельского Дома культуры «Централизованной клубной системы Ирбитского муниципального образования. «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) Наталья Якимова , директор Центральной городской библиотеки, Нижний Тагил.

, директор Центральной городской библиотеки, Нижний Тагил. Наталья Тетенькина, директор Первоуральской «Централизованной библиотечной системы». «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» Татьяна Чечвий , главный библиограф методико-библиографического отдела Центральной городской библиотеки Березовской муниципальной «Централизованной библиотечной системы, автор проекта «История «Березовского рабочего».

, главный библиограф методико-библиографического отдела Центральной городской библиотеки Березовской муниципальной «Централизованной библиотечной системы, автор проекта «История «Березовского рабочего». Авторский коллектив библиотечной программы «Возраст не помеха» «Публичной библиотеки» Новоуральского городского округа (ОльгаМорозова, Светлана Васильева, Елизавета Пылаева). «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)» Авторский коллектив выставочного проекта к 75-летию города Лесного «Сергей Федоровский. Песня о городе» Музейно-выставочного комплекса города Лесной (Юлия Стригова, Александра Грищук, Полина Наумова, Павел Федоровский). «За лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности» Авторский коллектив музейного проекта на суконной фабрике «Нити х Нити» Музея города Арамиля (Наталья Иртуганова, Анжела Южакова, Татьяна Быстрова, Елизавета Манерова). «За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала» Авторский коллектив юбилейного альбома, приуроченного к 90-летию Свердловского регионального отделения Союза художников России, «Союз художников. Свердловск – Екатеринбург, 1932–2022» (Сергей Айнутдинов, Галина Шарко, Александр Агзамов). «За значительный вклад в развитие музейного дела» Любовь Лаврова, заведующая фондами Красноуфимского краеведческого музея.