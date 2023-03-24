Культурная элита региона

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось вручение премий работникам культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер. В этом году лауреатами стали представители Екатеринбурга, Березовского, Арамиля, Красноуральска, Лесного, Нижнего Тагила, Красноуфимска и других городов.
Вручение премии по поручению главы региона Евгения Куйвашева состоялось накануне Дня работника культуры, который празднуется 25 марта. В нынешнем году отмечены 22 деятеля культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер. Церемонию награждения провел заместитель губернатора Павел Креков.
– Объявленный Годом культурного наследия народов России минувший 2022 год прошел в Свердловской области ярко и насыщенно. Мероприятия, которые проводились в течение года, способствовали сохранению исторической памяти, укреплению единства общества, интереса к истории и культуре родного края. Все это – благодаря вашему труду, таланту, высокому профессионализму, творческой самоотдаче, – обратился к лауреатам Павел Креков.
В Свердловской области работают 839 культурно-досуговых учреждений, ежегодно на их базе проводятся около 160 тысяч мероприятий с участием более 15,7 миллиона человек.
Одним из лауреатов премии губернатора в культурно-досуговой сфере стал руководитель Национального культурного комплекса села Аракаево Салават Губаев. Он возглавляет учреждение уже 17 лет и является создателем уникального Аракаевского историко-краеведческого музея татарского быта, этнографии и фольклора, а также руководит народным фольклорным ансамблем песни и танца «Сардария», история которого насчитывает более 60 лет.
– В национальной культуре – наши истоки. У уральских татар это особенно ярко проявляется. Считается, что каждый татарин должен знать своих предков до седьмого колена. Национальная культура воспитывает нравственность, уважение к пожилым. Это наша опора и основа, – отметил Салават Губаев.
Также в нашем регионе действуют 832 общедоступные библиотеки, библиотечный фонд которых составляет более 15,4 миллиона экземпляров. По количеству общедоступных библиотек и объему библиотечного фонда Свердловская область входит в первую десятку в России и занимает первое место в Уральском федеральном округе.
В числе лауреатов, отмеченных за успехи в библиотечной сфере, – авторский коллектив программы «Возраст не помеха» Центральной библиотеки Новоуральска. В марте 2022 года там был организован интеллектуальный клуб для пенсионеров «Скрепка», цель которого – поддержание умственного здоровья старшего поколения и профилактика болезни Альцгеймера через организацию культурно-досуговой деятельности.
Что касается музейной сферы, то в Свердловской области работают 126 областных государственных и муниципальных организаций. Регион занимает первое место в Уральском федеральном округе по общему количеству музеев и объему музейного фонда, который насчитывает более 1,7 миллиона единиц хранения.
В этом году за лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности отмечена команда проекта «Нити х Нити» на Арамильской суконной фабрике. Члены команды превратили пространство ткацкого цеха в креативный кластер, а также издали книгу «Очерки истории Арамильской суконной фабрики». Летом этого года здесь должна открыться уникальная экспозиция «Музей шинели», поскольку в годы Великой Отечественной войны каждый четвертый солдат был одет в арамильскую шинель.
– Я очень много лет ходила мимо уникального здания фабрики, которое медленно разрушалось. Было обидно, что славная страница истории нашего города забывается, уходит в небытие. Наш проект был создан, чтобы сохранить эту память, – рассказала идеолог проекта, директор муниципального музея Арамиля Наталья Иртуганова.
Премия губернатора вручается ежегодно с 2013 года. Победители в каждой номинации получили по 60 тысяч рублей, суммарный наградной фонд составил 720 тысяч рублей.
Лауреаты премий Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам работы в 2022 году:
«За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
- Светлана Андрицкая, директор Дворца культуры «Металлург», Красноуральск.
- Салават Губаев, директор Национального культурного комплекса села Аракаево.
«За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры»
- Андрей Лиходед, мастер по художественной обработке дерева, методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала», Екатеринбург.
«За вклад в развитие любительского художественного творчества»
- Надежда Васильева, руководитель народного коллектива любительского художественного творчества вокального ансамбля «Маков цвет» Гаёвского сельского Дома культуры «Централизованной клубной системы Ирбитского муниципального образования.
«За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой)
- Наталья Якимова, директор Центральной городской библиотеки, Нижний Тагил.
- Наталья Тетенькина, директор Первоуральской «Централизованной библиотечной системы».
«За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере»
- Татьяна Чечвий, главный библиограф методико-библиографического отдела Центральной городской библиотеки Березовской муниципальной «Централизованной библиотечной системы, автор проекта «История «Березовского рабочего».
- Авторский коллектив библиотечной программы «Возраст не помеха» «Публичной библиотеки» Новоуральского городского округа (ОльгаМорозова, Светлана Васильева, Елизавета Пылаева).
«За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)»
- Авторский коллектив выставочного проекта к 75-летию города Лесного «Сергей Федоровский. Песня о городе» Музейно-выставочного комплекса города Лесной (Юлия Стригова, Александра Грищук, Полина Наумова, Павел Федоровский).
«За лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности»
- Авторский коллектив музейного проекта на суконной фабрике «Нити х Нити» Музея города Арамиля (Наталья Иртуганова, Анжела Южакова, Татьяна Быстрова, Елизавета Манерова).
«За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала»
- Авторский коллектив юбилейного альбома, приуроченного к 90-летию Свердловского регионального отделения Союза художников России, «Союз художников. Свердловск – Екатеринбург, 1932–2022» (Сергей Айнутдинов, Галина Шарко, Александр Агзамов).
«За значительный вклад в развитие музейного дела»
- Любовь Лаврова, заведующая фондами Красноуфимского краеведческого музея.
- Опубликовано в №63 от 25.03.2023