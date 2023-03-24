После боя сердце просит музыки вдвойне

Слева направо: глава минкульта области Светлана Учайкина и солистки Свердловской музкомедии Светлана Карпова, Екатерина Куропатко, Ксения Устьянцева на Донбассе. Фото: Виктор Вахрушев

Деятели культуры Среднего Урала активно участвуют в гуманитарных акциях и мероприятиях. Много делается в рамках поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, а также жителей новых российских регионов. В течение года уральские артисты при поддержке министерства культуры Свердловской области в рамках проекта #МыВместе провели для них сотни концертов и творческих встреч.

Состав свердловского культурного десанта выглядит более чем внушительно. Солисты свердловского Театра музыкальной комедии, Театра эстрады, Детская филармония, Уральский центр народного искусства, группа «Изумруд». Вот далеко неполный перечень учреждений культуры региона, артисты которых совместно с Ансамблем песни и пляски ЦВО выступали перед военнослужащими в зоне СВО, перед жителями освобожденных территорий, в госпиталях Луганской Народной Республики и Свердловской области, в учебном центре Елани. В общем, без внимания не остался никто.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина неоднократно сама выезжала с творческими коллективами на Донбасс.

— Для людей очень важно хоть на время уйти от постоянного стресса, окунуться в гармонию музыки или театрального действа, это глоток свежего воздуха, это напоминание о мирной жизни, а для наших военнослужащих это привет из дома. И мы очень рады, что можем подарить людям эти минуты радости, — говорит министр.

Надежда Васильева – руководитель народного вокального ансамбля «Маков цвет» Гаёвского сельского Дома культуры Ирбитского района. Со своими подопечными она не раз выступала перед военнослужащими в учебном центре Елани и в воинской части в поселке Кольцово. Вчера, во время чествования работников культуры, в Екатеринбурге Надежде Ильиничне вручили награду «За вклад в развитие любительского художественного творчества».

— Когда видишь в зале молодых ребят, тех, кто защищает Отечество, то работается с большим подъемом. Ну и, конечно, испытываешь чувство гордости от того, что сам вносишь какой-то вклад в общее дело, — говорит Надежда Васильева.

Значимым культурным событием в жизни Среднего Урала стали гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра из Макеевки, артисты которого со спектаклями «Левша», «Человек из Подольска», «У ковчега в восемь» и «Случайный человек» посетили практически все крупные города области. Гастроли во всех городах прошли с аншлагами.

Как рассказала «Областной газете» министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, для артистов с Донбасса крайне важно видеть переполненные залы. Энергия уральских зрителей дает им силы и веру в светлое мирное будущее.