Рисунок Максима Смагина

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня отмечается День местного самоуправления, и героем рубрики «ОГид» стал глава Каменского городского округа Сергей БЕЛОУСОВ.

С 6 апреля. «Три мушкетера: Д'Артаньян»

– Посмотреть фильм стоит, но думаю, что нашу версию – с Михаилом Боярским никто уже не переплюнет. Это однозначно. Настолько она точно сделана. А вообще, «Три мушкетера» – конечно, одно из любимых моих литературных произведений.

В ролях Венсан Кассель, Ева Грин, Франсуа Сивиль и другие. Режиссер Мартин Бурбулон. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

19–23 апреля. С 11:00 до 19:00. Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»

– Очень положительно отношусь к подобным мероприятиям. Ценю тех, кто делает замечательные вещи своими руками. Мы и сами в школе всегда что-то мастерили, выжигали по дереву, даже вышивали. Чего только я не делал, включая кулинарные шедевры… Жаль, только пять лет жизни в студенческом общежитии напрочь убили желание что-то творить на кухне (смеется). Там-то это была необходимость. Помню, жили мы в комнате втроем, и мои соседи даже сделали для меня исключение – сказали: «Давай ты будешь готовить только один день в неделю, но вкусно. А мы все остальное время». Мои «коронки» – уха из сайры и жареная картошка с мясом. Но вот второе блюдо – это была редкость, его мы готовили обычно в понедельник, после того как съездим домой. Царский был день.

Ярмарка, мастер-классы по ткачеству, гончарному ремеслу, традиционной росписи, резьбе по дереву, изготовлению игровых кукол и прочее. Адрес: Уральский центр развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4 а).

22 апреля, 19:00. 23 апреля, 19:30. Показы новых фильмов Алексея Федорченко

– Такого режиссера я не знаю, надеюсь, у меня все впереди. А что касается фильма про Василия Шукшина, то с удовольствием бы его посмотрел. Я проезжал мимо его малой родины, когда бывал на Алтае, поэтому любопытно, как это место будет показано в картине.

Документальная картина, посвященная Василию Шукшину – «Монета страны Малави» и фильм в жанре мокьюментари «Большие змеи Улли-Кале». Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).

23 апреля, 14:00. «Урал» – «Ростов»

– Когда есть возможность, обязательно стараюсь смотреть спорт вживую. Это безумно интересно. Самое сильное мое впечатление в этой связи – Олимпиада в Сочи. Я вообще-то на нее не собирался, но когда она стартовала, понял, что такое событие нельзя пропустить. Через два часа после этих мыслей уже были куплены билеты туда. До сих пор с восторгом вспоминаю. Несколько раз я был в Ханты-Мансийске на биатлоне, а футбол и хоккей – это обязательная программа. За «Урал» искренне болею, и тут поставил бы не 5 баллов, а все 55! Однозначно, нужно идти.

Что касается меня, то, помню, в 11-м классе за одну Спартакиаду получил сразу пять грамот: занял призовые места в соревнованиях по шахматам, шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам и пулевой стрельбе (улыбается). А сейчас обязательно принимаю участие в Спартакиаде муниципальных служащих. Как раз в марте играл в настольный теннис. Предполагал, будет, как обычно: пришел, увидел, победил. Но вот проиграл одну встречу, вторую. Думаю, всё, буду ставить рекорд – проиграю все. Но остальные встречи выиграл и даже занял второе место по Южному управленческому округу.

Матч чемпионата России по футболу. Адрес: Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

25 апреля, 19:00. «Грузинское многоголосие»

– Подобные концерты никогда раньше не посещал и ценителем этого музыкального направления не являюсь. Но если бы была возможность, ради интереса сходил бы. Я выбираю музыку в зависимости от настроения и периода жизни. Правда, сейчас мне вообще больше нравится тишина. Уже года два музыку в машине не включаю совсем. И дело не в том, что у меня по долгу службы очень много общения, просто нравится побыть одному, собраться с мыслями.

Акапелла Сакартвело. В программе – старинные песни из разных областей Грузии, церковные песнопения, городские романсы. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

26 апреля, 19:00. «Джекпот для любимой»

– Отличное событие. Тем более что заявленные артисты не только очень известные, но и просто классные. Всем рекомендую.

Изысканная аристократка приглашает в свой красивый дом оборванного бездомного и просит его ни много ни мало — сыграть ее мужа. Режиссер Дмитрий Астрахан. В ролях: Глафира Тарханова, Дмитрий Дюжев. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

СВОЙ ВЫБОР – Для меня лучший отдых – смена деятельности. После тяжелого трудового дня я люблю прокатиться за рулем, с ветерком. Никакого коньяка не надо для расслабления, мне автомобиль дарит примерно такие же ощущения. Лучший способ избавиться от стресса – это спортзал. Через 40 минут занятий ничего плохого в голове уже не остается. А самый любимый досуг – путешествия. К сожалению, мой вид деятельности не позволяет поехать тогда, когда захотел, но тем не менее. Больше всего мне нравится путешествовать именно по нашей стране, настолько она бескрайняя. Когда проезжаешь 3750 километров до Байкала, видишь это великое озеро – вот где кайф… На данный момент мне удалось побывать в 42 двух регионах России, мечтаю добрать хотя бы до пятидесяти. И особенно хочется побывать на Камчатке.

Опубликовано в №85 от 21.04.2023