Пофестивалим: «ОГ» представляет гид по самым интересным культурным фестам ближайшего времени

Фестиваль "Новоуральские фанфары" пройдет с 10 по 12 июня. Фото: Александр Исаков

Впереди – длинные выходные, когда есть возможность не только отдохнуть, но и культурно просветиться и отправиться в небольшое путешествие. «ОГ» сделала подборку самых любопытных фестивалей, которые пройдут в Свердловской области в праздничные дни и грядущие две недели.

Самая большая надежда на Новоуральск

В Новоуральске три дня праздничных выходных – с 10 по 12 июня – будет трубить и греметь 25-й Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары». В этом году он пройдет с особым размахом. В городе соберутся 34 оркестра – детские, юношеские и взрослые, профессиональные и любительские, военные и джазовые.

В первый день музыкального фестиваля в ЦПКиО состоится выступление духовых оркестров (старт в 16:00), а затем перед гостями «Фанфар» выступит пермский уличный театр «Туки-луки». 11 июня помимо конкурсной программы, которая будет длиться на протяжении всего дня, запланирован вечерний концерт «Мушкетеры ее Величества Музыки» в Театре музыки, драмы и комедии, а в качестве специального гостя приглашен народный артист России Максим Дунаевский.

Кульминация «Новоуральских фанфар» случится, конечно же, в День России. Сразу после традиционного марш-парада оркестров, в 17:00 в ЦПКиО соберутся те, кто попробует установить рекорд России по самому массовому исполнению песни Александры Пахмутовой «Надежда». К действу присоединится сводный оркестр фестиваля – порядка 500 музыкантов, а также солисты Театра музыки, драмы и комедии, вокалисты учреждений культуры и, конечно, жители Новоуральска.

– Новоуральцы, поддержите и вы! Непременно станьте участником зрелищного фестиваля – «Новоуральские фанфары», – призвал в своем telegram-канале горожан глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

Затем гостей ждет плац-концерт военных оркестров, а закроет фестиваль выступление приглашенной джаз-дивы, звезды шоу «Голос» Этери Бериашвили.

Фото: Александр Исаков

Юбилейный «EverJazz»

Традиционно в середине июня свердловчан ждет масштабная джаз-вечеринка на открытом воздухе. Конечно же, речь о фестивале «EverJazz», который в этом году пройдет уже в десятый раз. Музыкальный 9-часовой марафон проведут 17 июня на базе отдыха «Иволга» (она находится на 35-м км Сысертского тракта). Проект реализуется при поддержке министерства культуры Свердловской области и Президентского фонда культурных инициатив.

На юбилейный «EverJazz» съедутся порядка 150 музыкантов, которые будут выступать на трех сценических площадках феста. Как обычно, музыка будет литься нон-стоп – с 11 утра и до позднего вечера.

Среди хэдлайнеров нынешнего года: трубач, телеведущий Вадим Эйленкриг, легенда современной джазовой виолончели Артём Манукян (Армения – США), мультиинструменталист и популяризатор валторны Аркадий Шилклопер, звезда отечественного традиционного рок-н-ролла – поющий пианист Денис Мажуков и гений скрипки из Иордании Яруб Смараит.

Главная сцена третий год будет предоставлена биг-бендам – большим джазовым оркестром. Гости фестиваля услышат биг-бенд Башкирской государственной филармонии под управлением Олега Касимова, эстрадно-джазовый оркестр Платона Газелериди «Музком-Бенд», московскую команду Real Jam. Особое место в программе этого года займет екатеринбургский «Другой Оркестр» с программой, которая совмещает классику и электронную музыку.

Музыкальный open-air организаторы дополнят лекциями, мастер-классами, детской зоной (с услугами няни), игротекой для взрослых и ярмаркой ремесел. Для тех, кто планирует добираться до базы «Иволга» (и обратно) не на своем автомобиле, будут доступны бесплатные автобусы. Отъезд из Екатеринбурга – в 12:30 от Храма-на Крови. Необходима обязательная регистрация на сайте фестиваля. Там же можно ознакомиться с полной программой.

Фото: Владимир Мартьянов

ЦПКиО тоже отметит юбилеи. И парка, и Маяковского

17 июня в Центральном парке культуры и отдыха во второй раз пройдет «Маяковский-фест». В этом году он приурочен сразу к нескольким круглым датам: 90-летию парка (он открылся в мае 1933 года) и 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского (поэт родился 19 июля 1893 года). Ну, и как многие мероприятия в столице Урала, фестиваль пройдет под знаком грядущего 300-летия Екатеринбурга.

Главная сцена события будет посвящена музыке, в качестве хэдлайнера приглашен Пётр Налич. На сцене Саундпарк выступит поэтический гость фестиваля – Анна Егоян. Также в программе – поэтическая дуэль «Мой Маяковский⁄Моя Цветаева» от объединения «Чтецы», свободные чтения на трибуне поэта и литературно-музыкальная композиция «Маяковский и поэты Серебряного века». Кроме того, гости смогут послушать несколько лекций по теме – от руководителя комикс-центра Smart библиотеки им. Ахматовой (Москва) Андрея Дроздова «Маяковский. Как делать стихи» и от Свердловской киностудии «Как кино пришло в Екатеринбург».

Любителей мастер-классов тоже не обойдут стороной – на фестивале можно будет попробовать себя в съемке немого кино и в создании плакатов. Дополнит программу киноафиша: фильмы Фестиваля уличного кино и показ картины «Безымянная звезда» (Свердловская киностудия). Вход на события фестиваля свободный.

Фото: пресс-служба парка им. Маяковского

«Коляда-Plays»: от «Идола» до «Озорника»

XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» в этом году пройдет с 20 по 30 июня. Смотр примут семь площадок столицы Урала, помимо Коляда-Театра, это Камерный театр, Свердловская детская филармония, Театра балета «Щелкунчик», Свердловский театр музыкальной комедии, Театра кукол и Учебный театр ЕГТИ. Событие проходит при поддержке министерства культуры Свердловской области.

В конкурсную программу фестиваля вошли 30 постановок из разных городов России – Вологды, Кирова, Кемерово, Магадана, Новгорода, Таганрога, Ижевска и других, а также Казахстана и Кыргызстана. По правилам смотра, спектакли должны быть поставлены по пьесам уральских драматургов или лауреатов Международного конкурса «Евразия», либо по пьесе самого Николая Коляды. В этом году в афише – произведения Ирины Васьковской, Ярославы Пулинович, Семена Вяткина, Романа Козырчикова и других авторов.

Дважды в конкурсной программе представлены театральные работы по пьесе обозревателя «Областной газеты» Михаила Батурина – «Зебры не ржут». Этот материал для постановки выбрали Шадринский драматический театр и Театр «Без театра» из Омска.

Что касается коллективов из Свердловской области, то в конкурс вошли два спектакля от драматурга Алексея Еньшина – постановка Серовского театра драмы им. А.П. Чехова – «9 Б» (в инсценировке Еньшина, по пьесе Бориса Васильева «Завтра была война») и «Угонщица» Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского.

«Новый молодежный театр» Нижнего Тагила покажет на фестивале притчу «Конец февраля» (автор Екатерина Антонова), а Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка представит своего «Озорника» (по рассказу Дмитрия Наркисовича, в инсценировке Ирины Васьковской). Екатеринбург на «Коляда-Plays» заявлен двумя работами Независимого театра «ТУТ» по пьесам Ярославы Пулинович и Романа Козырчикова.

На внеконкурсную программу, безусловно, тоже стоит обратить внимание. В ее рамках запланированы читки, показ фильмов фестиваля-практикума «Кинопроба», представление эскизов нескольких спектаклей, один из которых посвящен как раз Шигирскому идолу. Постановка по пьесе Евгения Перминова так и называется «Идол», ее представят 24 июня на сцене «Коляда-театра».

Фото: Полина Зиновьева