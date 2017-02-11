Выставки Екатеринбурга и Свердловской области

Мы открываем новую рубрику, где будем рассказывать читателям о выставках недели, которые нельзя пропустить.

«Невьянская икона: история и современность»

Выставка организована Свердловским региональным общественным фондом «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов». На экспозиции представлены лучшие работы современной школы Невьянской иконописи, причём некоторые из них демонстрируются впервые. Также выставлены складни, изготовленные в мастерских фонда с использованием драгоценных металлов и камней. Центральное место в экспозиции занимает икона Николая Чудотворца – эталон уральской старообрядческой школы иконописи. Более десяти предыдущих лет её могли видеть лишь посетители музея фонда, так как по причине своей ветхости (написана в XVIII веке) она никуда не вывозилась. Чудесным образом в последнее время процесс разрушения прекратился, состояние иконы стабилизировалось. Теперь её могут увидеть все желающие.

Адрес: Инновационный культурный центр, 6-й этаж (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б). С 10 февраля по 14 мая.

«Архетип балета»

Фотовыставка екатеринбургского фотографа Полины Стадник. Подготовлена Свердловским областным краеведческим музеем совместно с Екатеринбургским театром оперы и балета и при участии Alvitr Gallery. Мы видим балетный мир театра глазами фотографа, которая на протяжении трёх лет снимала репетиции и театральное закулисье. Выставка разбита на три части, как три акта в спектакле. Каждая часть работ выполнена в разных техниках: «мультиэкспозиция» – многократное экспонирование цветной фотоплёнки 35 мм, «цианотипия» – ранний бессеребряный фотографический способ ручной контактной печати, дающий изображение голубого оттенка, эта техника известна как «берлинская лазурь», и «фотограмма»: способ получения фотоизображения без использования камеры как таковой – путём экспонирования объектов, лежащих на светочувствительной бумаге.

Адрес: Свердловский областной краеведческий музей (Екатеринбург, ул. Малышева, 46). С 8 февраля по 16 апреля.

«Живинка в деле»

Геннадий Мосин. Иллюстрация к сказу Павла Бажова «Про великого Полоза».

Выставка памяти выдающегося уральского художника Геннадия Мосина. На экспозиции представлены оригиналы знаменитых иллюстраций к сказам Павла Бажова – к «Малахитовой шкатулке», «Серебряному копытцу», портреты советского композитора Георгия Свиридова, поэта Александра Пушкина. Портреты друзей, жены, детей художника, автопортреты. Некоторые из этих работ выставляются впервые. Выставку представляет семья художника.

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Адрес: Духовно-просветительский центр «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). С 7 февраля по 7 марта.

«Радость. Инструкция к применению»

Это персональная выставка екатеринбургской художницы Дарьи Елисеевой. Своими работами автор пытается донести до зрителя, что и в повседневности есть своя эстетика. Она вдохновилась вещами, которые многим кажутся обыденными: серыми панельными домами, старыми машинами, жителями города. Тем самым Дарья воспела будни мегаполиса, раскрасив их яркими тёплыми красками. И если в холодные серые февральские дни вам вдруг захотелось праздника и лёгкости, то непременно стоит посетить эту выставку.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). С 9 февраля по 19 марта.