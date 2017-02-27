Областная газета
Культура 27 февраля 2017, 19:00

Минута славы

Виктория Старикова на шоу «Минута славы»

В шоу «Минута славы» приняла участие восьмилетняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила. Девочка исполнила сложную песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на рояле. Но из четырёх членов жюри только Сергей Светлаков безоговорочно поддержал юную исполнительницу, тогда как остальные судьи засомневались, нужно ли детям браться за такой непростой материал. При двух «за» и двух «против» от звёздного жюри дальнейшую судьбу Вики на проекте решила монета, которая упала белой стороной и провела тагильчанку в следующий этап конкурса.

  • Опубликовано в №34 от 28.02.2017
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