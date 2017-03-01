Книгой года стала «Красная бурда»

Фронтмены «Красной Бурды» Владимир Логинов и Владимир Маурин. Фото: Александр Ельняков

Вчера в Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялось подведение итогов издательского конкурса «Книга года—2016». В конкурсной коллекции этого года более 70 книг, издателей которых наградили в 18 номинациях. А главным победителем стала книга «Красная Бурда. Полное собрание сочинений», изданная ИПП «Уральский рабочий».

Двухтомник «Красной Бурды» отметили с интересной формулировкой — «За словесно-изобразительный свод сведений о России на рубеже XX-XXI вв. в неканонической форме».

Кстати: у «ОГ» и «Красной Бурды» — давнее творческое сотрудничество: уже больше трёх лет мы публикуем самые сочные шутки из знаменитого Скипидарска. Очередная подборка — в завтрашнем номере

Играть в КВН авторы этого двухтомника перестали больше 25 лет назад, а вот привычку сочинять не утратили до сих пор. Фото: Павел Ворожцов

— В этом году книг было меньше обычного, — рассказывает Леонид Быков, председатель жюри конкурса, профессор УрФУ, литературовед. — Мы понимаем, что уменьшение количества книг — это неизбежная экономическая реальность. Тем не менее в этом году рассматривать все издания нам было чрезвычайно интересно. Наш конкурс — не только соревнование авторов и изданий, но и прежде всего отчёт, где можно увидеть всё выпущенное за год. Многие из этих книг не купишь ни за какую цену, их нет в магазинах. Хотя не могу не сожалеть, что художественная литература в этот раз вообще не была представлена.

Евгений Зашихин, Виталий Волович, Леонид Быков. Фото: Павел Ворожцов

Кстати. Конкурс «Книга года» проводится с 2000 года. Благодаря ему общая коллекция библиотечного центра за этот период времени достигла более 2,6 тысячи книг. Они составили ядро краеведческого фонда библиотеки и стали основой для нескольких библиотечных проектов.

Полный список лауреатов «Книги года — 2016» Книга года названа «Красная бурда. Полное собрание сочинений», издательство ИПП «Уральский рабочий» Лучшее краеведческое издание - «История, тайны и легенды Дома Чекиста в воспоминаниях фотографиях и документах», автор С. Погодин, издательство «Банк культурной информации» Лучшее научное издание — «Единственное право и добродетель», авторы К. Бугров, М. Киселёв, издательство Уральского университета Лучшее издание для детей — «Далёкое прошлое Югры», автор О. Пантафлюк, «Жил-был древний человек», автор О. Белогай. Проект «Музейкина энциклопедия». Издательский дом «Баско» Альбом года — «Абрисы В. де Геннина. Чертежи и планы Уральских и Сибирских заводов XVIII века», издательство «Артефакт» Художник года — «Екатеринбург. Сто маленьких открытий», «Незабываемые встречи, автор Алексей Ефремов Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур — «Хроника мировой оперы ( 1600–2000 ), автор М. Мугинштейн, издательство «Антеверта» Лучшая учебная книга — «Академическое письмо: статьи в формате IMRAD», авторы Н. Попова, Н. Коптяева, издательство Уральского университета История в лицах — «Дом чекиста. История, тайны и легенды», автор Сергей Погодин, издательский дом «Сократ» Проектное мышление — «Екатеринбург для больших и маленьких. Энциклопедия от А до Я», «Текстиль авангарда. Рисунки для ткани», автор Ю. Туловская. Издательство «Татлин» Пример интонации — «Маргарита, Марго, Рита. Божественная и земная», автор И. Демченко, издательский дом «Автограф» Связь времён — за проект «В память о прошлом на будущее», получившим воплощение в печатных изданиях: «Послевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобразительных искусств», «Каталог выставки», «Календарь». Екатеринбургский музей изобразительных искусств Интеллектуальная инициатива — «100 мыслей о Екатеринбурге». Издательство «Татлин» Екатеринбургская нота — «В.С. Цветиков и его время», «Имена в истории музыкальной культуры старого Урала», «Биобиблиографический словарь», автор С. Беляев. «Волович года» — «Корабль дураков: сатирическая комедия в 13 главах», автор В. Волович, Издательский дом «Автограф», ИПП «Уральский рабочий» Лучшее издание о Екатеринбурге — «Екатеринбургъ — Свердловск. До революции и после. Конец XIX — первая половина XX века», «Свердловск — Екатеринбург. Вторая половина XX века», издательский дом «Коммерсантъ Урал» Лучшее коммерческое издание - «Творцы города», издательский дом «Коммерсантъ Урал» Выбор читателей библиотеки - «Маршал Г.К Жуков», РАН, Уральское отделение, Институт истории и археологии