На Суздальский фестиваль… всей областью

В Суздале стартовал XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино. В конкурсной программе — сразу несколько работ из нашего региона. Уже четвёртый раз в рамках фестиваля проходит акция «Открытая премьера», когда фильмы из конкурсной афиши представляют на разных площадках по всей стране. И в этом году впервые показы будут проходить в одно время с Суздалем.
От медных выкрутасов до клипа Налича
Как известно, Суздальский фестиваль — самый известный и престижный форум и конкурс российской анимации. Здесь определяют лучшие картины из тех, что сделаны в стране за прошедший год. И не без гордости отмечаем, что практически каждый год в конкурсной программе представлены работы свердловских режиссёров. В этом году это фильмы таких кинокомпаний, как «Урал-Синема», «СНЕГА» и «А-фильм».
Кадр из мультфильма «Мишка» режиссёра Натальи Фатих, студия анимации «А-фильм». Это история о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.
Конкурсная программа поделена на шесть номинаций: короткометражные фильмы, дебютные, студенческие работы, сериалы, прикладная анимация и, конечно же, полнометражные картины.
В разделе «Короткий метр» от Свердловской области представлена уже прославленная на многих международных фестивалях картина Анны Будановой «Среди чёрных волн» (студия «Урал-Синема»). Это, пожалуй, один из главных претендентов на награду в своей номинации. Трогательная история северной легенды про девушку, которая раньше жила в море и могла превращаться в тюленя, сложная рисованная техника, необычная интерпретация режиссёра и оригинальная музыка делают своё дело — этот мультфильм просто не может оставить зрителя равнодушным. Надеемся, в след за иностранными критиками по достоинству его оценит и российское жюри.
Кадр из фильма «Среди чёрных волн» , режиссёр Анна Буданова, студия «Урал-Синема». Фильм по мотивам древней северной легенды гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Охотник украл шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное...
Что интересно, несколько работ от области претендуют на призы в номинации «Прикладная анимация». Это ролик об Уральской горно-металлургической компании, авторы которого — Ника Зиновьеваи Павел Алексашин. Фильм выполнен в необычной технике — для его создания использовались: медный порошок, медный и никелевый купорос, медная проволока разных диаметров. Тут вспоминается мультфильм Гарри Бардина «Выкрутасы», который тоже сделал своих персонажей из проволоки. Также в этой номинации — два анимационных ролика о фестивале «Кинопроба», который ежегодно проходит в Екатеринбурге. В этой категории, надо сказать, у наших режиссёров серьёзная конкуренция. Так, здесь же представлен клип на песню «Утки-индоутки» Петра Налича, который сделала студентка ВГИКа Алина Михайлова.
Кадр из фильма «Упрямый козёл», режиссёр Пётр Закревский, студия анимации «А-фильм». Картина о весёлом столяре, в дом которого однажды пришла беда. Он забросил работу, впал в уныние. Но только упрямый козёл верил, что всё наладится
«Открытая премьера»
Но наибольший интерес составляют, конечно же, мультфильмы, рассчитанные в первую очередь на детскую аудиторию, и которые как раз и покажут на 15 площадках Свердловской области. Это действительно крайне важное событие, ведь даже в Екатеринбурге (не говоря уже об области) современную анимацию можно увидеть крайне редко. И это при том, что ежегодно наши уральские режиссёры делают прекрасные работы, которые побеждают на различных фестивалях. Когда-то знаменитый фестиваль «Кинопроба» начинался как фестиваль анимации, но потом изменил концепцию — сейчас в его программе художественные и документальные студенческие работы. Иногда в Екатеринбурге организовывают специальные показы одной или нескольких анимационных картин — но это капля в море, а хотелось бы, чтобы лучшие мультфильмы последнего времени видела их главная аудитория — дети. Именно для этого в Суздале и была придумана программа «Открытая премьера». И замечательно, что Свердловский фильмофонд идею подхватил и активно продвигает её не только в крупных городах области, но и в глубинке. Так, в этом году фестивальные показы пройдут в том числе в Староуткинске, Верхней Салде, Артях, сёлах Федьковка и Киприно Невьянского ГО.
Картина «Кнопка», режиссёр Максим Куликов, кинокомпания «СНЕГА» поборется за призы фестиваля в номинации «Конкурс дебютов».
Все показы традиционно будут для зрителей бесплатными. Также в этом году каждый после просмотра сможет проголосовать за понравившийся мультфильм.
— Наша задача заключается в том, чтобы все желающие площадки области смогли подключиться к этой акции и организовать у себя показы программы фестиваля, — рассказывает «ОГ» Светлана Горда, заместитель директора Свердловского областного фильмофонда. — И если в прошлом году это было «эхо фестиваля» — мы смотрели картины, когда фестиваль уже завершился, и знали, кто победил, то в этом году одновременно с голосованием членов жюри смогут голосовать и наши зрители. А 19 марта в оперативном режиме мы будем отправлять эти данные в Суздаль, где их объединят в общий народный рейтинг.
Свердловчане на Суздальском фестивале анимации:
Короткометражные фильмы:
- «Среди чёрных волн», реж. Анна Буданова, студия «Урал-Синема»
- «Упрямый козёл», реж. Пётр Закревский, студия анимации «А-фильм»
Конкурс дебютов:
- «Кнопка», реж. Максим Куликов, кинокомпания «СНЕГА»
Внеконкурсная программа:
- «Мишка», реж. Наталья Фатих, студия анимации «А-фильм»
Площадки Свердловской области, где покажут мультфильмы Суздальского фестиваля:
- Нижний Тагил. «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец».
16–19марта.
- Верхняя Тура. «Киновидеодосуговый Центр» (ул. Машиностроителей, 3).
16–19марта.
- рп. Арти. «Центр культуры, досуга и народного творчества» (ул. Ленина, 82).
18–19марта.
- Заречный. Дворец культуры «Ровесник».
16–19марта.
- рп. Староуткинск. «Культурно-досуговый центр городского округа Староуткинск» (ул. 8 Марта, 2).
16–19марта.
- Реж. «Дворец культуры «Горизонт» (ул. Калинина, 47). 17 марта.
- п. Двуреченск. «Культурно-оздоровительный центр» (ул. Клубная, 12).
16–19марта.
- Алапаевск. «Кинодосуговый центр «Заря».
16–19марта.
- Верхняя Салда. «Кинотеатр «Кедр».
16–17марта.
- с. Киприно. ул.Трактористов, 5. 17 марта.
- с. Федьковка (ул.Ленина, 54). 16 марта.
- Серов. «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (ул. Заславского, 23).
16–18марта.
- пгт. Белоярский. Белоярский Дом Культуры. 18 марта.
- с. Боровлянское, Пышминский район. «ЦКиД» ул.Ленина 27. 19 марта.
- Екатеринбург. Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4). Просмотр организован по предварительной записи
Программа 0+
1
«Привет малыш.
Про паровоз.
3 мин.
Реж.Р.Газизов
2
«Машинки. Эвакуатор»
6 мин.
Реж.С.Люлин
3
«Буба. Чердак»
4 мин. 06 сек.
Реж. А.Котеночкин
4
«Малышарики. Лошадка»
5 мин.
Реж.А.Борисова
5
«Откуда берутся снежинки»
3 мин.
Реж. М.Карпова
6
«Грузовичок Пик.Волк Хулиган»»
4 мин. 30 сек.
Реж.М.Щербаков
7
«Посох»
3 мин. 50сек.
Реж.А.Алексеев
8
«Маленькие лесные истории. Ветер»
3 мин. 21 сек.
Реж. В.Федорова
9
«Маленькие лесные истории.
Падает или летает?»
3 мин. 13 сек.
Реж. В.Федорова
10.
«Яблочки-пятки»
13 мин.
Реж. М.Соснина
ИТОГО:
49 мин
Программа 0+
1
«Привет малыш .
Про кошку.
3 мин.
Реж.Р.Газизов
2
«Машинки. минивэн»
6 мин.
Реж.М.Сафронов
3
«Буба. Мышеловка»
4 мин. 31 сек.
Реж. А.Котеночкин
4
«Корова мечтала»
3 мин.
Реж.С.Ромашкин
5
«Котики вперед. Самый главный начальник»
5 мин.
Реж.В.Пономарев
6
«Тима и Тома.Поручение»
5 мин.
Реж. А.Бахурин
7
«Бельчонок и санки»
4 мин. 15 сек.
Реж.О.Щукина
8
«История Ам-Няма»
2 мин. 20 сек.
Реж.А.Меркулов
9
Цып-цып.Знакомство
5 мин.
Реж. Е.Савин
10
«Маленькие лесные истории.
Кто быстрее?»
3 мин. 11 сек.
Реж. В.Федорова
11
«Маленькие лесные истории.
Следопыт»
3 мин.11 сек
Реж. В.Федорова
12
«Листопад»
5 мин.
Реж. Р.Шарафутдинов
ИТОГО:
50 мин.
Программа 6+
1
«Бабушка с крокодилом
3 мин. 41 сек.
Реж. М.Сафонов
2
« Ежик, который совсем не ежик»
5 мин. 18 сек.
Реж. А.Игнатов
3
« Тучка и кит»
4 мин.
Реж. А.Томилова
4
«Про царя Гороха»
5 мин. 24 сек.
Реж. Н.Наумова
5
«Зимняя история»
6 мин. 33 сек.
Реж. А.Куликова
6
«Планета АI.Опасная ботаника»
5 мин. 30 сек.
Реж. А.Соколов
7
«Буль»
3 мин. 33 сек.
Ре. П.Манохина,
Е.Манохина
8
«Большой маленький кот»
5 мин. 25 сек.
Реж. А.Булавкина
9
«Самый вкусный суп на свете»
6 мин.28 сек.
Реж. Е.Горская
10
«Кивиак»
5 мин. 56 сек.
Реж. А.Лосева
11
«Мишка»
6 мин. 30 сек.
Реж. Н.Фатих
ИТОГО:
57 мин.
Программа 6+
1.
«Планета АI. Крупная рыба»
5 мин. 39 сек.
Реж. А.Соколов
2.
«Очень вежливая история»
3 мин. 50 сек.
Реж. М.Быстрова
3.
«Медведь и бабочка»
3 мин.
Реж. А.Алексеев
4
«Дело в шляпе»
3 мин. 50 сек.
Реж. Е.Савина
5.
«Король боится»
6 мин. 02 сек.
Реж. М.Медведев
6.
«Планета АI. Железная любовь»
5 мин. 16 сек.
Реж. А.Соколов
7.
«Выходной»
3 мин.
Реж. А.Бахурин
8
«Чудище»
5 мин. 09 сек.
Реж. А.Терентьева
9
«Упрямый козел»
13 мин.
Реж. П.Закревский
10
«Письма куклы»
6 мин. 40 сек.
Реж. Н.Грофпель
ИТОГО:
56 мин
Программа12+
1
«Сага о настоящем викинге»
7 мин.
Реж. А.Евсеева
2
«Большой Буум»
4 мин. 12 сек.
Реж. М.Нарниманов
3
«Кнопка»
10 мин.
Реж. М.Куликов
4
«Приключения Петрушки.Петрушка и шкатулка Палеха»
13 мин.
Реж. О.Добровольский
5
«Джони-Бони-Бо»
12 мин. 46 сек.
Реж. Е.Скворцова
6
«Два трамвая»
10 мин.
Реж. С.Андрианова
7
«Злой колдун»
3 мин. 30 сек.
Реж. А.Лукина
8
«Защитники.В поисках сокровищ»
12 мин. 50 сек.
Реж. Е.Гроховская
9.
«Жить»
11 мин.
Реж. И.Писаренко
ИТОГО:
83 мин.
- Опубликовано в №45 от 17.03.2017