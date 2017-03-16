На Суздальский фестиваль… всей областью

Кадр из фильма «Кнопка». Это история о жизни холостяка, которая освещена лишь монитором компьютера. Однажды он случайно обнаруживает записку из детства и отправляется на поиски утраченного счастья...

В Суздале стартовал XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино. В конкурсной программе — сразу несколько работ из нашего региона. Уже четвёртый раз в рамках фестиваля проходит акция «Открытая премьера», когда фильмы из конкурсной афиши представляют на разных площадках по всей стране. И в этом году впервые показы будут проходить в одно время с Суздалем.

От медных выкрутасов до клипа Налича

Как известно, Суздальский фестиваль — самый известный и престижный форум и конкурс российской анимации. Здесь определяют лучшие картины из тех, что сделаны в стране за прошедший год. И не без гордости отмечаем, что практически каждый год в конкурсной программе представлены работы свердловских режиссёров. В этом году это фильмы таких кинокомпаний, как «Урал-Синема», «СНЕГА» и «А-фильм».

Кадр из мультфильма «Мишка» режиссёра Натальи Фатих, студия анимации «А-фильм». Это история о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.

Конкурсная программа поделена на шесть номинаций: короткометражные фильмы, дебютные, студенческие работы, сериалы, прикладная анимация и, конечно же, полнометражные картины.

В разделе «Короткий метр» от Свердловской области представлена уже прославленная на многих международных фестивалях картина Анны Будановой «Среди чёрных волн» (студия «Урал-Синема»). Это, пожалуй, один из главных претендентов на награду в своей номинации. Трогательная история северной легенды про девушку, которая раньше жила в море и могла превращаться в тюленя, сложная рисованная техника, необычная интерпретация режиссёра и оригинальная музыка делают своё дело — этот мультфильм просто не может оставить зрителя равнодушным. Надеемся, в след за иностранными критиками по достоинству его оценит и российское жюри.

Кадр из фильма «Среди чёрных волн» , режиссёр Анна Буданова, студия «Урал-Синема». Фильм по мотивам древней северной легенды гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Охотник украл шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное...

Что интересно, несколько работ от области претендуют на призы в номинации «Прикладная анимация». Это ролик об Уральской горно-металлургической компании, авторы которого — Ника Зиновьеваи Павел Алексашин. Фильм выполнен в необычной технике — для его создания использовались: медный порошок, медный и никелевый купорос, медная проволока разных диаметров. Тут вспоминается мультфильм Гарри Бардина «Выкрутасы», который тоже сделал своих персонажей из проволоки. Также в этой номинации — два анимационных ролика о фестивале «Кинопроба», который ежегодно проходит в Екатеринбурге. В этой категории, надо сказать, у наших режиссёров серьёзная конкуренция. Так, здесь же представлен клип на песню «Утки-индоутки» Петра Налича, который сделала студентка ВГИКа Алина Михайлова.

Кадр из фильма «Упрямый козёл», режиссёр Пётр Закревский, студия анимации «А-фильм». Картина о весёлом столяре, в дом которого однажды пришла беда. Он забросил работу, впал в уныние. Но только упрямый козёл верил, что всё наладится

«Открытая премьера»

Но наибольший интерес составляют, конечно же, мультфильмы, рассчитанные в первую очередь на детскую аудиторию, и которые как раз и покажут на 15 площадках Свердловской области. Это действительно крайне важное событие, ведь даже в Екатеринбурге (не говоря уже об области) современную анимацию можно увидеть крайне редко. И это при том, что ежегодно наши уральские режиссёры делают прекрасные работы, которые побеждают на различных фестивалях. Когда-то знаменитый фестиваль «Кинопроба» начинался как фестиваль анимации, но потом изменил концепцию — сейчас в его программе художественные и документальные студенческие работы. Иногда в Екатеринбурге организовывают специальные показы одной или нескольких анимационных картин — но это капля в море, а хотелось бы, чтобы лучшие мультфильмы последнего времени видела их главная аудитория — дети. Именно для этого в Суздале и была придумана программа «Открытая премьера». И замечательно, что Свердловский фильмофонд идею подхватил и активно продвигает её не только в крупных городах области, но и в глубинке. Так, в этом году фестивальные показы пройдут в том числе в Староуткинске, Верхней Салде, Артях, сёлах Федьковка и Киприно Невьянского ГО.

Картина «Кнопка», режиссёр Максим Куликов, кинокомпания «СНЕГА» поборется за призы фестиваля в номинации «Конкурс дебютов».

Все показы традиционно будут для зрителей бесплатными. Также в этом году каждый после просмотра сможет проголосовать за понравившийся мультфильм.

— Наша задача заключается в том, чтобы все желающие площадки области смогли подключиться к этой акции и организовать у себя показы программы фестиваля, — рассказывает «ОГ» Светлана Горда, заместитель директора Свердловского областного фильмофонда. — И если в прошлом году это было «эхо фестиваля» — мы смотрели картины, когда фестиваль уже завершился, и знали, кто победил, то в этом году одновременно с голосованием членов жюри смогут голосовать и наши зрители. А 19 марта в оперативном режиме мы будем отправлять эти данные в Суздаль, где их объединят в общий народный рейтинг.

Свердловчане на Суздальском фестивале анимации: Короткометражные фильмы: «Среди чёрных волн» , реж. Анна Буданова , студия «Урал-Синема»

, реж. , студия «Урал-Синема» «Упрямый козёл», реж. Пётр Закревский, студия анимации «А-фильм» Конкурс дебютов: «Кнопка», реж. Максим Куликов, кинокомпания «СНЕГА» Внеконкурсная программа: «Мишка», реж. Наталья Фатих, студия анимации «А-фильм»

Площадки Свердловской области, где покажут мультфильмы Суздальского фестиваля: Нижний Тагил. «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец». 16–19 марта. Верхняя Тура. «Киновидеодосуговый Центр» (ул. Машиностроителей, 3). 16–19 марта. рп. Арти. «Центр культуры, досуга и народного творчества» (ул. Ленина, 82). 18–19 марта. Заречный. Дворец культуры «Ровесник». 16–19 марта. рп. Староуткинск. «Культурно-досуговый центр городского округа Староуткинск» (ул. 8 Марта, 2). 16–19 марта. Реж. «Дворец культуры «Горизонт» (ул. Калинина, 47). 17 марта. п. Двуреченск. «Культурно-оздоровительный центр» (ул. Клубная, 12). 16–19 марта. Алапаевск. «Кинодосуговый центр «Заря». 16–19 марта. Верхняя Салда. «Кинотеатр «Кедр». 16–17 марта. с. Киприно. ул.Трактористов, 5. 17 марта. с. Федьковка (ул.Ленина, 54). 16 марта. Серов. «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (ул. Заславского, 23). 16–18 марта. пгт. Белоярский. Белоярский Дом Культуры. 18 марта. с. Боровлянское, Пышминский район. «ЦКиД» ул.Ленина 27. 19 марта. Екатеринбург. Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4). Просмотр организован по предварительной записи

Программа 0+ 1 «Привет малыш. Про паровоз. 3 мин. Реж.Р.Газизов 2 «Машинки. Эвакуатор» 6 мин. Реж.С.Люлин 3 «Буба. Чердак» 4 мин. 06 сек. Реж. А.Котеночкин 4 «Малышарики. Лошадка» 5 мин. Реж.А.Борисова 5 «Откуда берутся снежинки» 3 мин. Реж. М.Карпова 6 «Грузовичок Пик.Волк Хулиган»» 4 мин. 30 сек. Реж.М.Щербаков 7 «Посох» 3 мин. 50сек. Реж.А.Алексеев 8 «Маленькие лесные истории. Ветер» 3 мин. 21 сек. Реж. В.Федорова 9 «Маленькие лесные истории. Падает или летает?» 3 мин. 13 сек. Реж. В.Федорова 10. «Яблочки-пятки» 13 мин. Реж. М.Соснина ИТОГО: 49 мин Программа 0+ 1 «Привет малыш . Про кошку. 3 мин. Реж.Р.Газизов 2 «Машинки. минивэн» 6 мин. Реж.М.Сафронов 3 «Буба. Мышеловка» 4 мин. 31 сек. Реж. А.Котеночкин 4 «Корова мечтала» 3 мин. Реж.С.Ромашкин 5 «Котики вперед. Самый главный начальник» 5 мин. Реж.В.Пономарев 6 «Тима и Тома.Поручение» 5 мин. Реж. А.Бахурин 7 «Бельчонок и санки» 4 мин. 15 сек. Реж.О.Щукина 8 «История Ам-Няма» 2 мин. 20 сек. Реж.А.Меркулов 9 Цып-цып.Знакомство 5 мин. Реж. Е.Савин 10 «Маленькие лесные истории. Кто быстрее?» 3 мин. 11 сек. Реж. В.Федорова 11 «Маленькие лесные истории. Следопыт» 3 мин.11 сек Реж. В.Федорова 12 «Листопад» 5 мин. Реж. Р.Шарафутдинов ИТОГО: 50 мин. Программа 6+ 1 «Бабушка с крокодилом 3 мин. 41 сек. Реж. М.Сафонов 2 « Ежик, который совсем не ежик» 5 мин. 18 сек. Реж. А.Игнатов 3 « Тучка и кит» 4 мин. Реж. А.Томилова 4 «Про царя Гороха» 5 мин. 24 сек. Реж. Н.Наумова 5 «Зимняя история» 6 мин. 33 сек. Реж. А.Куликова 6 «Планета АI.Опасная ботаника» 5 мин. 30 сек. Реж. А.Соколов 7 «Буль» 3 мин. 33 сек. Ре. П.Манохина, Е.Манохина 8 «Большой маленький кот» 5 мин. 25 сек. Реж. А.Булавкина 9 «Самый вкусный суп на свете» 6 мин.28 сек. Реж. Е.Горская 10 «Кивиак» 5 мин. 56 сек. Реж. А.Лосева 11 «Мишка» 6 мин. 30 сек. Реж. Н.Фатих ИТОГО: 57 мин. Программа 6+ 1. «Планета АI. Крупная рыба» 5 мин. 39 сек. Реж. А.Соколов 2. «Очень вежливая история» 3 мин. 50 сек. Реж. М.Быстрова 3. «Медведь и бабочка» 3 мин. Реж. А.Алексеев 4 «Дело в шляпе» 3 мин. 50 сек. Реж. Е.Савина 5. «Король боится» 6 мин. 02 сек. Реж. М.Медведев 6. «Планета АI. Железная любовь» 5 мин. 16 сек. Реж. А.Соколов 7. «Выходной» 3 мин. Реж. А.Бахурин 8 «Чудище» 5 мин. 09 сек. Реж. А.Терентьева 9 «Упрямый козел» 13 мин. Реж. П.Закревский 10 «Письма куклы» 6 мин. 40 сек. Реж. Н.Грофпель ИТОГО: 56 мин Программа12+ 1 «Сага о настоящем викинге» 7 мин. Реж. А.Евсеева 2 «Большой Буум» 4 мин. 12 сек. Реж. М.Нарниманов 3 «Кнопка» 10 мин. Реж. М.Куликов 4 «Приключения Петрушки.Петрушка и шкатулка Палеха» 13 мин. Реж. О.Добровольский 5 «Джони-Бони-Бо» 12 мин. 46 сек. Реж. Е.Скворцова 6 «Два трамвая» 10 мин. Реж. С.Андрианова 7 «Злой колдун» 3 мин. 30 сек. Реж. А.Лукина 8 «Защитники.В поисках сокровищ» 12 мин. 50 сек. Реж. Е.Гроховская 9. «Жить» 11 мин. Реж. И.Писаренко ИТОГО: 83 мин.