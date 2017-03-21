От Парнаса до Уральских гор

В прошлом году в Тюмени на открытии Дельфийских игр участников соревнований и гостей поздравили космонавты с борта МКС. Посмотрим, чем удивят организаторы Игр в Екатеринбурге. Фото: delphic.world

В апреле Свердловская область впервые примет международные Дельфийские игры. По аналогии с Олимпийскими, это масштабные соревнования для молодёжи, где выявят лучших в разных видах – вот только не спорта, а искусства. На сегодняшний день в международных Дельфийских играх принимают участие 65 стран, в Екатеринбург приедут более двух тысяч участников. Подробнее о предстоящем мероприятии «ОГ» рассказала Наталья Клещёва, директор Методического центра по художественному образованию, который выступает куратором проведения Дельфийских игр в нашем регионе.

– Наталья Валерьевна, скоро в Екатеринбурге состоится нечто грандиозное. Почему местом проведения нынешних Дельфийских игр выбрана именно Свердловская область?

– Это имиджевое мероприятие для региона, потому что требует колоссальных организационных возможностей. Каждый год Игры проходят в разных субъектах нашей страны, но далеко не всякому крупному городу по силам их провести. У нас для этого есть все условия: площадки, потенциал, который заключается в талантливых ребятах, возможность в каждой из номинаций представить своего члена жюри. Ранее, в других регионах, организаторы Дельфийских игры сталкивались с рядом проблем, в частности, оказывалось, например, что на всю область – один народный артист. У нас, напротив, много именитых людей, которые известны далеко за пределами области и вполне могут войти в жюри конкурса такого масштаба. Конечно, цель Дельфийских игр – ещё и укрепление сотрудничества на международном уровне. Кроме того, нужно понимать, что в этом году Дельфийские игры организованы на средства из бюджета Свердловской области, и важно, что они пойдут на поддержку молодёжи.

– Насколько мы понимаем, в рамках Дельфийских игр пройдёт сразу несколько мероприятий…

– Да, культурный проект «Дельфийские игры – 2017» – это правильное и полное название всего мероприятия, включающего три события, которые будут проходить одновременно – это сами Шестнадцатые молодёжные Дельфийские игры России, это Двенадцатые молодёжные Дельфийские игры государств – участников СНГ, а также молодёжный Евразийский Дельфийский фестиваль, который вообще состоится впервые. Если с первыми двумя ясно – это конкурсы, где будут выбирать победителей в 30 номинациях, то у Евразийского Дельфийского фестиваля особая задача. В рамках этого события пройдут важные встречи, будут заключены соглашения представителями разных стран, проведены конференции. И логично, что впервые Евразийский Дельфийский фестиваль пройдёт именно на Урале – на границе Европы и Азии.

– Дельфийские игры – это конкурс профессионалов, любителей или что-то иное?

– Это комплексные соревнования молодых талантливых ребят, которые достигли очень высоких результатов в каком-то виде искусства. Сначала в каждом регионе проходит серьёзный отбор, где выбирают сильнейших в каждой номинации. И уже среди них разыгрываются комплекты медалей – золотые, серебряные и бронзовые. Всё как на Олимпиаде. В столицу Урала приедут 2300 участников со всей России и стран СНГ. Кроме того, будет 120 членов жюри – известных деятелей в той или иной сфере, в каждой номинации в жюри будет представитель нашего региона. У нас отборочный тур проходил в Уральском музыкальном колледже – мы отслушивали, отсматривали лучших в своих возрастных категориях – всего в делегации конкурсантов от Свердловской области 400 человек. Это ребята не только из Екатеринбурга, а со всей области – из Нижнего Тагила, Асбеста, Ревды, Режа, Каменска-Уральского, посёлка Калиново, других территорий.

– Также интересно, как именно это масштабное мероприятие будет организовано, на какой площадке пройдёт?

– Главные организаторы – Национальный Дельфийский комитет, который базируется в Москве. За прошедшие месяцы подготовки они часто к нам приезжали и приедут ещё не раз, чтобы до конца наладить работу. В нашем регионе организация мероприятия поручена министерству культуры области и Методическому центру по художественному образованию, который осуществляет координацию всех площадок, логистику – мы должны всех расселить, привезти-увезти. Что касается площадок, то в Екатеринбурге нет практически ни одного крупного культурного учреждения, которое бы не было задействовано во время Игр – для каждой номинации нужна своя площадка, она не может повторяться. Так, в Театре эстрады проведут соревнования по вокалу, в ТЮЗе – по театральному мастерству, в театре «Щелкунчик» – по классическому танцу: всего 30 полноценных площадок. Тут и Уральская государственная консерватория, и Уральский музыкальный колледж, и Свердловский театр драмы, Свердловский театр музыкальной комедии, Свердловское художественное училище имени Шадра, несколько музыкальных и общеобразовательных школ, Свердловский областной краеведческий музей. Одна из площадок вообще будет расположена в ночном клубе, где предстоит соревноваться диджеям, потому что Дельфийские игры должны быть максимально приближены к реальным условиям. Соревнования по кулинарному искусству пройдут в техникуме «Кулинар», по парикмахерскому – в одном из престижных салонов города, показы молодых дизайнеров пройдут в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Будет и масштабное открытие Игр в ДИВСе, где 40 минут программы посвящено презентации культурного потенциала Свердловской области. Три тысячи человек будут участвовать в качестве артистов, и ещё около трёх тысяч – находиться в этот момент в зале. Также будет организована трансляция в Интернете. Сейчас решается и вопрос о том, чтобы открытие показывали и на телевидении.

– Размах впечатляет. Мы знаем, что в 70-х годах Дельфийские игры возрождались в СССР…

– Это был серьёзный объединяющий стимул. А объединять и воспитывать силами искусства и культуры – самый лучший способ. Культура работает здесь как мягкая сила, и сегодня это как никогда важно.

Справка «ОГ» В конкурсной и фестивальной программах Дельфийских игр по 30 номинациям классического, народного и современного видов искусств примут участие более двух тысяч молодых деятелей искусств из регионов России, государств – участников СНГ и стран дальнего зарубежья в возрасте от 10 до 25 лет. История Дельфийских игр Согласно официальным данным, Дельфийские игры появились в Греции в 582 г. до н.э., вместе с Олимпийскими, они были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Дельфийских игр. Вторая мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств. Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась уже в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России и к разработке современного формата Дельфийских игр.