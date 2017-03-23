Не хочу быть бухгалтером, хочу писать пьесы

Ярослава Пулинович - один из кураторов проекта «#пишемпьесы». Фото: avtograf22.ru

В Ельцин Центре завершился проект «#пишемпьесы», в котором дети примерили на себя роль драматургов. Курировали его известные и уже состоявшиеся российские драматурги – свердловчанка Ярослава Пулинович и москвич Михаил Дурненков. Всего за пять дней они научили детей писать пьесы, а итоговый результат представили на сцене театральной платформы «В Центре».

– В первые три дня мы разговаривали с детьми, объясняли, что такое пьеса, говорили о том, что ребят волнует, – рассказала Ярослава Пулинович. – Потом вычленили круг историй, которые придумали дети, и за оставшиеся три дня они написали пьесы на 5–10 страниц. Кто-то пишет в группе, кому-то удобнее писать в одиночку. И, наконец, профессиональные режиссёры читают эти пьесы и ставят спектакли.

Всего в проекте приняли участие 20 школьников из екатеринбургских школ и гимназий. Но до конца дотерпели не все: пять человек ушли в первый же день.

– Остался сильный костяк – те, кому это действительно интересно, – спокойно отвечает на это Пулинович. – Дети у нас от 13 до 16 лет. Больше всего участников, шесть человек, из детского театра имени Диковского.

– Удивительно, то, что нет ни одного слабого текста, – добавляет Ярослава. – И это не наша с Михаилом Дурненковым заслуга. Так сложились звёзды. И для нас важна каждая пьеса. Наш проект не преследует цели выявить лучшего. Нам важно, чтобы ребёнок понял, что его история ценна.

Воспитанник детского театра, четырнадцатилетний Константин Булатов, никогда не писал пьесы и думал, что в этом нет ничего сложного. Практика показала обратное.

– Очень сложно, – сетует Константин. – Сложнее всего писать в команде. Я писал с девочкой, и мнения часто расходились. Наша история о семье, в которой живёт девушка и постоянно наблюдает, как её родители ругаются. И они всё время «прикрываются» дочерью, мол, она виновница всех ссор. А на самом-то деле они сами во всём виноваты.

Стоит отметить, что тема взаимоотношений детей и родителей стала самой популярной у юных драматургов.

– Ребят волнует отношение родителей к выбору профессии ребёнка, – пояснила Ярослава Пулинович. – Много таких историй, где ребёнок хочет стать актёром, а родители против, они хотят, чтобы ребёнок стал бухгалтером. Ещё одна волнующая тема – дружба. И, конечно, первая любовь. Дети поднимают вопрос: стоит ли расставаться с жизнью из-за несчастной любви, даже если боль очень острая. Есть пьеса про наркотики. Ребёнок придумывает историю, а мы уже подсказываем, как её лучше подать, чтобы все зрители ею прониклись.

Организаторы творческой лаборатории позаимствовали идею из Шотландии. Там такая практика существует уже много лет, но Ярослава Пулинович и Михаил Дурненков дополнили свой проект упражнениями для писательского мастерства. В Екатеринбурге проект проходит в первый раз и, как надеются организаторы – не в последний.

Досье «ОГ» Михаил Дурненков – драматург, сценарист, сотрудничает с ведущими российскими театрами: «Гоголь-центром», МХТ имени А. П. Чехова, Театром.doc; организатор фестиваля молодой драматургии «Любимовка»; лауреат премии «Новая пьеса» (в рамках «Золотой маски»). Ярослава Пулинович – драматург, лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса».