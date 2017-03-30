Для рынка не время?

Главным консультантом при создании картины выступил сам Алексей Леонов, которого сыграл Евгений Миронов (на фото). Фото: Кадр из фильма «Время первых», реж. Д.Киселёв

На следующей неделе в прокат выйдет российская картина об историческом полёте космонавта Алексея Леонова – «Время первых». И как повелось в последнее время, разговоры о фильме начались задолго до первого показа. Дабы привлечь к просмотру фильма как можно больше зрителей, министр культуры РФ Владимир Мединский выступил за то, чтобы отодвинуть в прокате голливудский блокбастер «Форсаж 8».

Естественно, такая позиция не устроила прокатчиков, потому что именно «Форсаж 8» был их главной надеждой не только в апреле, но и вообще в первой половине года. У Минкульта же оказались другие планы — там в приказном порядке хотят выпустить западную картину 20, а не 13 апреля (как было запланировано изначально), чтобы российская драма «Время первых», которая выйдет перед Днём космонавтики, прошла в прокате без особой конкуренции. Идея «придерживать» голливудские новинки в пользу отечественных картин обсуждалась на протяжении всего Года кино, но мало кем была поддержана — прокатчикам это крайне невыгодно, у наших зрителей, которые ждут эти фильмы, вырабатывается стойкое отвращение к российскому кино, потому что смотреть его заставляют практически из-под палки.

После того как киносети узнали о возможном переносе блокбастера «Форсаж 8», они пообещали ответные меры — убрать или существенно сократить количество сеансов «Времени первых» уже на второй неделе проката.

На что последовал незамедлительный ответ министра: «Разговаривать с позиции ультиматума с Минкультом мы не позволим. Эти протесты объясняются острым желанием кинобизнеса заработать денег побыстрее на очередном голливудском «шедевре», который к понятию киноискусства имеет отдалённое отношение», — сказал Владимир Мединский.

Возможно, Владимир Ростиславович и прав, высшего кинематографического пилотажа на «Форсаже 8» зритель не увидит, но речь идёт о праве выбора, не говоря уже о честной конкуренции. Мы поинтересовались у свердловских прокатчиков: как они восприняли эту новость.

— Конечно, такое искусственное регулирование ситуации сыграет не в пользу рынка, — делится с «ОГ» Сергей Федяков, директор кинотеатра «Салют». — В целом наша киноиндустрия сейчас движется в правильном направлении — в прошлом году у нас были такие фильмы-миллиардники, как «Экипаж», «Викинг». И я думаю, что у картины «Время первых» тоже есть все шансы на хороший прокат. Я убеждён, что как раз рынок и должен был расставить всё по своим местам. Но если говорить не с позиции кинопрокатчика, а просто зрителя, то я рад, что государством наконец-то поддерживается отечественное кино, пусть даже таким способом. Мы в «Салюте» со своей стороны постараемся как можно лучше представить этот фильм. Например, на премьеру к нам приедет космонавт-испытатель, подполковник запаса из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.