Андрей Расторгуев, поэт, переводчик, журналист, член Союза писателей России. Фото: Александр Исаков

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Андрей Расторгуев, поэт, переводчик, журналист, член Союза писателей России:

Cказав «а», надо и дальше идти по алфавиту. В «Областной газете» в номере от 31 марта вышло интервью с Евгением Зашихиным — пристрастным читателем мартовского номера журнала «Урал», которое ударно завершается хлёстким отзывом о моей рецензии.

Приведу его полностью: «Член редакционного совета журнала Андрей Расторгуев написал хвалебную рецензию на эрзац-книгу, — энциклопедический словарь «Екатеринбург литературный». Ужели он не увидел обилия ошибок и нестыковок в этой совсем (за эту оценку — отвечаю!) безграмотной работе под эгидой серьёзных организаций — Объединённого музея писателей Урала, Института истории и археологии УрО РАН и журнала «Урал»? Для меня это вопрос и к автору, и к журналу…»

Высокие требования Евгения Зашихина к книгоизданию, как и его самого за ум и высочайший профессионализм, весьма уважаю. Но поскольку был задан вопрос — надо, видимо, ответить.

Насчёт давнего членства в редакционном совете — на моей памяти таковой ни разу не собирался, так что отношусь к этому званию как к символу. Что касается увиденного, то, полагаю, концовка моей рецензии свидетельствует о том, что я ошибки увидел. И всё же посчитал, что в нынешней ситуации полезные свойства словаря перевешивают его недостатки.

Ну а где там в рецензии «хвалебность», не ведаю. Мне вообще показалось интересным, опираясь на словарь, обрисовать контуры почти трёхсотлетнего развития литературы в Екатеринбурге. Надеюсь, второе издание словаря поможет в этом его читателям ещё больше.