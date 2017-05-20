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Культура 20 мая 2017, 08:00

Сегодня пройдёт тест-драйв парка Литературного квартала

Этим летом облагороженный парк Литературного квартала ждёт очень насыщенная программа

Этим летом облагороженный парк Литературного квартала ждёт очень насыщенная программа

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Знакомим с мнением и творчеством уральских поэтов и писателей.



Екатеринбурге сегодня состоится долгожданное открытие парка Литературного квартала. В течение лета посетителей парка ждёт насыщенная программа, которая включает музыкальные и познавательные события, а также встречи с современными поэтами и писателями и другие литературные мероприятия.

Как известно, Екатеринбург – единственный в стране город, в котором есть целый литературный квартал. В него входят несколько музеев, памятники, а ещё прекрасный парк, где теперь тоже можно приятно и с пользой провести время.

Открытие запланировано на 11:00, затем парк можно будет «тестировать» весь день: посетить сразу несколько событий для детей, различные мастер-классы, книжную ярмарку.

Для постоянных посещений парк Литературного квартала будет доступен с 1 июня с 10:00 до 22:00 во все дни, кроме понедельника.

  • Опубликовано в №88 от 20.05.2017
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