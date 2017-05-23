Кто из свердловчан отправился за «Золотым Витязем»

На этом кадре не хватает ещё одного братика — маленького Саши, который находился на руках у мамы. Фото: Кадр из фильма «Дом», реж. Павел Фаттахутдинов

В Севастополе стартовал XXVI международный кинофестиваль «Золотой витязь». В этом году в конкурсной программе славянского форума искусств представлено сразу шесть работ свердловчан: за призы фестиваля поборются документальные и анимационные картины, созданные в нашем регионе за последние два года.

Нынешняя конкурсная афиша «Золотого витязя» очень насыщенна, а соответственно, велика конкуренция в каждой из семи номинаций кинофорума. Уральцы представлены в трёх из них. Больше всего наших участников в разделе «Анимационные фильмы». Так, на награды этого фестиваля претендует Наталья Фатих с историей про начинающего художника под названием «Мишка» студии «А-фильм», лёгкая, забавная короткометражка о взаимоотношениях старушки и паучка — «Паутинка» Натальи Чернышёвой студии «Пчела», мультфильм «Упрямый козёл» Петра Закревского («А-фильм») и вновь один из главных претендентов на победу — картина Анны Будановой «Среди чёрных волн» («Урал-Синема»), с которой режиссёр в этом году стала лауреатом премии губернатора Свердловской области, обладателем Гран-при Суздальского фестиваля и других смотров. Всего в номинации — 31 анимационный фильм из России и других стран.

В двух разделах представлены документальные картины кинокомпании «СНЕГА». Наталья Саврас с короткометражным фильмом о японской балерине, танцующей в Перми, «Счастье не за горами» поборется за признание в номинации «Дебютные и студенческие фильмы».

В короткометражном кино выдвинута работа Павла Фаттахутдинова «Дом». Пожалуй, этот фильм больше других отвечает принципам и задачам «Золотого витязя» и вряд ли останется незамеченным как жюри, так и зрителями. Эта история о многодетной екатеринбургской семье ярко контрастирует с теми, что любят показывать на «Пусть говорят». Перед нами семья, в которой родились пять детей, и каждый стал для родителей подарком судьбы — каждому они постарались обеспечить счастливое детство, а главное, свободу выбора как в вере, так и в самоопределении. Все фильмы Павла Фаттахутдинова пропитаны добротой и особым, очень внимательным и деликатным отношением к героям, эта картина, безусловно, не стала исключением.

Справка «ОГ» «Золотой витязь» впервые состоялся в 1992 году. С 2010 года фестиваль объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство под эгидой Славянского форума искусств. В каждой из семи категорий международное жюри присуждает Золотого, Серебряного и Бронзового витязя. По решению жюри во главе с Президентом МКФ Николаем Бурляевым присуждается Гран-при — лучшему фильму кинофорума любой категории. В этом году Высшая награда «Золотого витязя» — золотая медаль за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука уже вручена режиссёру Эмиру Кустурице. Фестиваль продлится до 31 мая.