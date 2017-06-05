Областная газета
Культура 5 июня 2017, 17:15

Идеи для творческой интеллигенции

Торжественное возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Фото: Алексей Кунилов

Торжественное возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Фото: Алексей Кунилов

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков поддержал инициативу председателя совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Бориса Ильиных о реализации творческих проектов к 75-летию соединения, которое будет отмечаться 11 марта 2018 года.

Эта памятная дата установлена указом губернатора как региональный государственный праздник в честь трудового и боевого подвига уральцев в годы Великой Отечественной войны. Предполагается, что литературные и музыкальные работы, произведения изобразительного искусства и спектакли, посвящённые героическому пути корпуса и трудовым заслугам свердловчан, могут получить государственную поддержку. Кроме того, должны быть подготовлены специализированные выставки в музеях и классные часы в общеобразовательных школах. К юбилею будет выпущена памятная медаль, которой совет ветеранов будет награждать наиболее отличившихся в деле сохранения наследия УДТК. Об этом шла речь на недавнем заседании координационного совета при губернаторе Свердловской области по делам ветеранов.

  • Опубликовано в №99 от 06.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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