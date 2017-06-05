Уральский хор споёт в Ханое гимн России на вьетнамском языке

Всего в коллективе Уральского народного хора – 80 человек, но во Вьетнаме Свердловскую область посчастливится представлять 28 артистам. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Концертном зале им. Лаврова состоялась репетиция Уральского народного хора перед большими гастролями во Вьетнам. Артисты из Екатеринбурга будут выступать в этой стране в течение пяти дней, в том числе дадут большой концерт в Ханое в День России – 12 июня.

Идея таких гастролей возникла во время приёма вьетнамской делегации в Екатеринбурге, на котором как раз выступали артисты Уральского народного хора. Приглашающей стороной выступило Посольство России во Вьетнаме совместно с министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам.

"Подмосковные вечера" на русском и вьетнамском языках. Видео: Павел Ворожцов

Артисты хора разучивают слова любимых песен на вьетнамском языке. Фото: Павел Ворожцов

Специально для гастрольного тура свердловские исполнители выучили несколько песен на вьетнамском языке, включая гимн России и композицию «Подмосковные вечера». Но в основном в программе хора – композиции на русском.

Во Вьетнам также поедет солистка хора - знаменитая Светлана Комаричева. Фото: Павел Ворожцов

Во Вьетнам поедет и солистка Светлана Комаричева. Она споёт песни «Гляжу в озёра синие» и «Течёт река Волга».

– Корейцы, китайцы, вьетнамцы очень тепло относятся к нашим уральским песням, особенно лирическим, душевным... Мы просто не можем не повезти во Вьетнам народный репертуар. Они любят слушать «Подмосковные вечера», «Калинку», «Катюшу», уральские народные песни, смотреть уральские зажигательные танцы, – поделился на репетиции исполняющий обязанности художественного руководителя Уральского русского народного хора Евгений Пасечник.

Корейцы, вьетнамцы и китайцы очень любят трогательные уральские пени, а также зажигательные уральские танцы. Фото: Павел Ворожцов

По случаю Дня России уральский коллектив споёт для граждан Вьетнама, учившихся или живших в России, и россиян, проживающих в Ханое. Концерт пройдёт во Vietnam National Academy of Music. На следующий день, 13 июня, хор выступит на государственном приёме по случаю Дня России, в котором примут участие представители партийно-государственного руководства Вьетнама, министерств, ведомств, общественных организаций этой страны, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций в Ханое.

В День России - 12 июня - Уральские народный хор даст большой концерт в Ханое. Фото: Павел Ворожцов