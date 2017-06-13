В Екатеринбурге вручили ежегодную премию «Камертон»

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области вручает награду «Камертон» самому младшему победителю – Арсению Хайбуллину. Фото: Пресс-служба ЗакСО

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Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Сегодня в Екатеринбургском государственном цирке состоялась торжественная церемония награждения победителей XIII областного творческого конкурса «Камертон», который в этом году прошёл под девизом «Человек, будь природе другом!» и был посвящён проблемам экологии на Урале.

В нынешнем году в конкурсе «Камертон» приняли участие 308 свердловчан, среди них жюри выбрало 122 победителя в разных номинациях. Работы оценивались в восьми разделах: изобразительном искусстве, литературе, музыке, театре, кино- и видеофильмах, радио- и телепередачах, публикациях в периодической печати, культурных проектах (выставках, экспозициях, фестивалях, конкурсах) и социальной рекламе.

Инициатор конкурса, член жюри и депутат Законодательного собрания Анатолий Марчевский отметил, что «Камертон» даёт возможность творческим людям из всех уголков Свердловской области независимо от возраста выразить своё видение на ту или иную тему.

И действительно, возраст лауреатов этого года варьируется от семи до 72 лет. Самый маленький победитель – Арсений Хайбуллин из Новоуральска. Несмотря на юный возраст, Арсений уже не первый год участвует в самых разных конкурсах и фестивалях – он создаёт мультипликационные и видеоролики. Сейчас мальчик занимается в новоуральской мультстудии «Розовый слон».

Именно Арсению и самому старшему участнику Виктору Кормильцеву председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина лично вручила статуэтки победителей.

– Конкурс «Камертон» в этом году показал, что тема сохранения родной природы особенно близка уральцам, они не просто размышляют об экологии, но и предпринимают конкретные, действенные шаги для защиты окружающего мира. Тема экологии, сохранения и бережного использования природных ресурсов становится сегодня основной во всём мире. Нам очень важно сберечь их, сохранить для последующих поколений, приучить наших детей бережно и трепетно относиться к уникальным дарам природы, – отметила Людмила Бабушкина.