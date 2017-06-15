Умер Алексей Баталов

Алексей Баталов снимался и в картине Свердловской киностудии. Фото со съёмок фильма «Поздняя встреча», 1979 год. Фото: Леонид Тыщенко

Вчера в Москве на 89-м году жизни скончался народный артист Советского Союза Алексей Баталов.

Его другие звания и награды можно было бы долго перечислять, но Баталов в советском кино был одним из тех, чьё имя выше любого звания. Он, пожалуй, не был кинозвездой в нынешнем понимании этого лукавого понятия, супергероем, чьи изображения расходятся миллионными тиражами на майках и пляжных полотенцах. Герой Баталова – не прекрасный принц на белом коне, который огнём и мечом истребит конкурентов, чтобы добиться руки и сердца красавицы. Но это тот почти ушедший тип негромкого героя, рядом с которым не придётся останавливать коня и входить в горящую избу.

«Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша», – эта шутливое представление – первая цитата, которая чаще всего вспоминается большинством тех, кто хотя бы раз и даже много лет назад смотрел фильм «Москва слезам не верит». Но за ней непременно идёт другая – «Защищать и принимать решения – это мужская обязанность. Это нормально», – говорит герой Алексея Баталова. Говорит без театрального надрыва, а совершенно спокойно. И, глядя в эти глаза, веришь, что это не красивые слова, сказанные для того, чтобы произвести впечатление, а принцип жизни, столь же естественный как вдох и выдох.

То, что фильмы «Летят журавли», «Девять дней одного года» и «Москва слезам не верит» вошли в число тех, которые называют лучшими из лучших уже несколько поколений зрителей и кинокритиков, заслуга не только режиссёров этих картин, но и Алексея Баталова, сыгравшего в них. А ведь было ещё множество других. Те же «Три толстяка», с которых об актёре узнавали юные зрители.

Будучи символом советского кино, Баталов при этом был вызывающе-несоветски интеллигентен. Да и как могло быть иначе, если его мама – актриса Нина Ольшевская – была ученицей Станиславского, он вырос в атмосфере МХАТа, с детства был знаком с Анной Ахматовой, которая была дружна с его родителями и, бывая в столице, останавливалась в их квартире. Именно такой уникальный круг общения сформировал того Баталова, который стал символом советского кино и при этом всегда оставался выше окружающей действительности.

Отдельный мир – это голос Алексея Баталова, который звучал за кадром во множестве документальных, художественных и мультипликационных фильмов. Хотя почему звучал – звучит и будет звучать ещё много лет.