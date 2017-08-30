А что кроме Малахова?

В ролях князя Мышкина, Хлестакова, Достоевского, Чайковского и космонавта Леонова актёр Евгений Миронов был вполне убедителен. А каков будет мироновский Ленин? Кадр из фильма «Демон революции», реж. Владимир Хотиненко

Телевизионное межсезонье прошло под знаком громких перемен, скорее перемещений. И хотя голубой экран всё меньше выполняет былую роль властителя дум, его место в жизни многих россиян остаётся важным. Но если самой обсуждаемой телевизионной новостью последних недель стал переход Андрея Малахова, впору вслед за основоположником социалистического реализма задаться вопросом: «А был ли мальчик?» Точнее – а есть ли ещё что-то, кроме мальчика?

Со знаком минус

Одной из самых громких новостей августа стал уход с «Первого канала» на «Россию» главного добытчика запредельных рейтингов и кумира домохозяек Андрея Малахова. Сам телеведущий объяснил, что причиной ухода с «Первого» стал творческий кризис и желание самостоятельно выбирать темы для выпусков. И он не одинок в своём решении покинуть «первую кнопку» – канал также оставил Александр Олешко. Закрылись «Пока все дома» (старейшая программа на «Первом») и «Наедине со всеми». Но в случае с последней всё не так печально – ведущая Юлия Меньшова заявила, что уходить никуда не собирается, а напротив, работает над созданием нового проекта. Хотя, как стало известно позже, Юлия вместе с МаксимомГалкиным просто «подберут» за Малаховым ещё одну передачу – «Сегодня вечером».

Создаётся твёрдое впечатление, что раздувание истории ухода Малахова было призвано лишь прикрыть тот очевидный факт, что ничего принципиально нового «Первый» для своих зрителей не приготовил.

Между Востоком и Западом

…Но «Первый канал» анонсировал новые сериалы. В течение осени в эфир выйдут сразу несколько телефильмов, каждый из которых затрагивает тему отечественной истории. В картине «Золотая орда» (режиссёр Тимур Алпатов) зрители увидят борьбу за престол между князьями Ярославом и Борисом. Главную роль в сериале исполняет Александр Устюгов, который ранее сыграл Ярополка в «Викинге».

Также «Первый» продолжает эксплуатировать желание старшего поколения окунуться в атмосферу своей юности. Тема советского прошлого, представленная ранее такими сериалами, как «Штрафник», «Власик. Тень Сталина» по-прежнему остаётся в эфире – на этот раз телефильмом «Светлана» (режиссёр Евгений Звездаков). Сюжет строится вокруг судьбы дочери Иосифа Сталина.

«НТВ», напротив, решил взять курс на западный формат. Телекомпания приготовила для зрителей адаптацию скандинавского проекта «Мост», режиссёром которого стал Константин Статский. В остросюжетном детективе снялись Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Их герои совместно расследуют дело о трупе, найденном на мосту между Россией и Эстонией. Оригинал сериала был показан «Би-би-си», и количество его зрителей превысило миллион человек.

Революция на экранах

В год 100-летия Октябрьской революции телевидение, разумеется, не могло пройти мимо – анонсированы сразу три сериала, посвящённых этому событию.

Одним из самых обсуждаемых, причём не только любителями кино, но и теми, кто интересуется историей, станет 8-серийный «Демон революции» на телеканале «Россия». Действие разворачивается в 1915–1917 годах, речь в нём, если коротко, – о роли немецких денег в русской истории, пломбированном вагоне, его пассажирах. Так что «демоном революции» здесь представлен совсем не Троцкий, за которым давно закрепилось это прозвище, а фигура, может быть, менее известная, но тоже вполне спорная и одиозная – Александр Парвус, воплощённый на экране Фёдором Бондарчуком. Роль вождя мирового пролетариата в картине исполнил Евгений Миронов. Режиссёр Владимир Хотиненко к этой теме уже обращался в «Гибели империи», с другой стороны, сам режиссёр называет «Демона революции» продолжением «Бесов». В общем, исторической достоверности никто не обещает, но зрелищность обеспечена.

Впрочем, совсем без Троцкого на телеэкранах не обойдётся. Одноимённый сериал (режиссёр Александр Котт) покажет «Первый канал». Место и время действия – Мексика, 1940 год. Картина расскажет о судьбе одного из организаторов Октябрьской революции, впоследствии высланного из Советского Союза. Роль Троцкого досталась Константину Хабенскому.

Создатели сериала «Хождение по мукам» по трилогии Алексея Толстого, который покажут на «НТВ», решили не зацикливаться на конкретной исторической личности, а показать, как перемены в политической жизни страны влияют на каждого отдельного человека. Главные роли – сестёр Булавиных – исполнили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Кстати, 40 лет назад, в октябре 1977 года, состоялась премьера «Хождения по мукам» с Ириной Алфёровой и Светланой Пенкиной в главных ролях.

«Культуру» – в массы

27 августа гала-концертом с участием лауреатов конкурса «Щелкунчик» и Большого симфонического оркестра имени Чайковского открыл свой юбилейный 20-й сезон телеканал «Россия-Культура» (начало вещания 1 ноября 1997 года). В эфире новый сезон стартует 4 сентября, причём вещание будет осуществляться не из Государственного дома радиовещания и звукозаписи, как предыдущие пятнадцать лет, а из «колыбели» отечественного ТВ – Шаболовского телецентра. На «Культуре» готовят большие изменения в программной сетке, при этом многие полюбившиеся зрителям передачи («Эрмитаж», «Россия, любовь моя», «Царская ложа», «Гении и злодеи», «Игра в бисер» с Игорем Волгиным и многие другие) по-прежнему остаются в эфире.

Местные каналы пока секретничают

«Четвёртый канал» готовит к выпуску на экраны новый проект. Если учесть, что большая часть эфирного времени принадлежит партнёру – телекомпании «Пятница», то запуск даже одной программы – уже неплохо. Но говорить о нём на канале пока не готовы.

– У нас действительно будет свежий проект, сейчас он находится на стадии разработки – говорят на канале. – Мы пока не готовы о нём рассказать, информация держится в секрете.

«41-й канал» своей главной переменой считает… конкурс на роль ведущего прогноза погоды. Основными требованиями к участникам являются возраст (претенденту должно быть больше восемнадцати лет) и желание попасть на экран.

– Из ключевых изменений на канале кастинг – это пока единственное, – рассказывает заместитель директора по маркетингу Елена Лучанская. – Бесспорно, у нас будут специальные проекты в рамках программы новостей. Будут кое-какие новинки и от нашего сетевого партнёра «Домашнего», но говорить о чём-то конкретном можно будет только в середине сентября.

«ОТВ» уже сейчас готов поделиться новостями. В августе на канале появилась программа «События. Экономика», которая доступным языком объясняет суть важных экономических событий федерального и регионального масштаба. Разбираться во всём этом помогает ведущий рубрики Евгений Потапов и его гости – бизнесмены-практики, банкиры, финансовые аналитики.

Также скоро в эфир выйдет культурно-исторический проект «Большой поход». В нём уральские школьники будут путешествовать по интересным местам Свердловской области. Они смогут научиться складывать рюкзаки, разводить огонь. Ребята сами будут рассказывать о достопримечательностях Урала. Планируется сделать двенадцать эпизодов проекта, три – уже в работе.

Единственный местный телеканал, который совсем не планирует изменений в новом сезоне, – это ЕТВ.